Паук-шар, червь Дэвида Аттенборо и смеющаяся жаба: в Австралии обнаружили 750 новых видов животных

Смеющаяся лягушка, паук-шар и морской червь, названный в честь сэра Дэвида Аттенборо… Эти удивительные создания являются среди 750 животных, растений и других организмов, вошедших в список новых видов Австралии.

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По словам экспертов, национальный список ежегодно расширяется. Ведь разнообразие природы этого континента поражает исследователей из года в год, пишет TheGuardian.

Национальный список видов – это таксономическая база данных, формально описывающая местные растения, животных, грибы и другие организмы Австралии. Эксперты объясняют, что таксономия – это наука об описании, именовании и регистрации жизни на Земле. Таксономисты ищут отличия во внешнем виде, генетике, поведении и местоположении, чтобы определить виды, которые являются новыми для современной науки.

"Многие люди могут быть шокированы, узнав, что 70% наших местных видов остаются безымянными и скрытыми для науки. Австралия является глобальной горячей точкой биоразнообразия из более чем 150 000 местных видов, но таксономисты ежедневно называют примерно два новых для науки вида", – рассказала министр окружающей среды и водных ресурсов Таня Плиберсек.

Еще один вид, недавно внесенный в список, – это шаровидный паук (Venomius tomhardyi) названный в честь героя Тома Харди из Marvel – Венома.

"Жизне важно, чтобы мы продолжали поддерживать опросы и таксономические исследования на этом огромном континенте. Поскольку многие другие виды еще должны быть официально описаны наукой", – добавил профессор экологии дикой природы и науки о сохранении в Университете Дикина Юан Ричи.

Вошел в обновленный список и радужный морской червь (Marphysa david attenborough) назван в честь сэра Дэвида Аттенборо.

Юан Ричи подчеркнул, что Австралия известна своим уникальным и богатым биоразнообразием. Как вот песчаный дракон-призрак Ctenophorus tjakalpa. Эта ящерица, любящая песок, получила свое название tjakalpa от народа Maralinga Tjarutja из южной части Большой пустыни Виктория, ведь похожа на маленьких драконов, обитающих в песчаных дюнах.

Юан Ричи также сказал, что подавляющее большинство животных Австралии беспозвоночны. А исследования дикой природы и музейные коллекции показали, что чем больше ученые смотрели, тем больше они осознавали, что большинство беспозвоночных видов еще не были официально описаны.

Бархатный червь Planipapillus absonus с синими кольцами живет своей голубой жизнью под бревнами в эвкалиптовом лесу на востоке Виктории и Нового Уэльса.

Таня Плиберсек отметила, что многие новые виды животных, растений и грибов были описаны и классифицированы в рамках проектов, финансируемых в рамках национальной грантовой программы исследования таксономии Австралийского исследования биологических ресурсов. 14 проектов распределят 2 миллиона долларов США, чтобы назвать и классифицировать местные австралийские виды в течение 2024-25 годов.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Австралии обнаружили новый вид "пауков-убийц" со здоровенными ногами, которые могут разгибаться.

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