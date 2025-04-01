От чего зависит продолжительность жизни человека: ученые сделали неожиданные выводы

Долгая и активная жизнь без серьезных болезней для как можно большего количества людей – одна из целей, которую пытаются достичь ученые во всем мире. Они активно ведут поиски факторов, влияющих на долголетие и в генах, и в условиях среды обитания.

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И только недавно исследователи всерьез решили определить относительный вклад нашей среды и образа жизни по сравнению с нашей генетикой в том, как мы стареем и как долго мы живем. Как пишет издание Sciencealert, результаты своей работы они опубликовали в журнале Nature Medicine. Выяснилось, что образ жизни, который мы ведем, играет в продолжительности жизни ощутимо большую роль, чем гены.

Как проводилось исследование

Чтобы изучить этот вопрос, ученые воспользовались данными из UK Biobank – объемной базы данных о жителях Великобритании, содержащей подробные сведения о здоровье и образе жизни примерно 500 000 человек. Данные, которыми оперировали исследователи, включали также генетическую информацию и медицинские записи.

Отдельная часть исследования использовала данные подгруппы из более чем 45 000 участников, образцы крови которых прошли так называемое "протеомное профилирование". Это относительно новый научный метод, изучающий, как белки в организме изменяются с течением времени, чтобы определить возраст человека на молекулярном уровне. Используя этот метод, исследователи смогли оценить, насколько быстро в действительности стареет организм человека. Так определяется биологический возраст, в отличие от хронологического, который напрямую зависит от количества прожитых лет.

Исследователи оценили 164 фактора окружающей среды, а также генетические маркеры заболеваний у участников. Воздействие окружающей среды включали выбор образа жизни (например, курение, физическая активность), социальные факторы (например, условия жизни, доход семьи, статус занятости) и факторы раннего периода жизни, такие как масса тела в детстве.

Также ученые искали связи между генетикой и окружающей средой, а также 22 основными возрастными заболеваниями (такими как ишемическая болезнь сердца и диабет 2 типа). Также исследовали корреляцию между смертностью и биологическим старением (последнее определяли протеомным профилированием).

Что выяснилось

Когда дело дошло до смертности, связанной с болезнями, как и ожидалось, возраст и пол объясняли значительную часть (около половины) отличий в продолжительности жизни людей. Однако ключевым выводом работы было то, что факторы окружающей среды в совокупности объясняют около 17% отличий продолжительности жизни, тогда как генетические факторы внесли менее 2%. Следовательно, можно предположить, что факторы окружающей среды влияют на здоровье и долголетие в гораздо большей степени, чем генетика.

Исследование также показало разное сочетание экологических и генетических воздействий на разные заболевания. Факторы окружающей среды оказали наибольшее влияние на заболевание легких, сердца и печени. В то время как генетика сыграла наибольшую роль в определении риска рака груди, яичников и простаты, а также когнитивных нарушений.

Факторы окружающей среды, наиболее повлиявшие на раннюю смерть и биологическое старение, включали курение, социально-экономический статус, уровень физической активности и условия жизни.

Интересным оказалось то, что более высокий рост в 10-летнем возрасте был связан с более короткой продолжительностью жизни. Хотя это может показаться странным, а причины не совсем ясны, это согласуется с предыдущими исследованиями, показывающими, что более высокие люди с большей вероятностью умрут раньше.

Также было обнаружено, что большая масса тела в возрасте десяти лет оказывает негативное влияние на продолжительность жизни. Так же, как курение матери на поздних сроках беременности и в первые месяцы жизни ребенка, сокращают продолжительность жизни.

Вероятно, удивительным открытием в этом исследовании было отсутствие связи между диетой и маркерами биологического старения, которые определялись методом протеомного профилирования. Это противоречит большому массиву доказательств решающей роли диетических схем в риске развития хронических заболеваний и их влиянии на продолжительность жизни.

Но есть ряд правдоподобных объяснений. Первым может быть отсутствие статистических данных в части исследования, изучающей биологическое старение. То есть количество изученных людей могло быть слишком мало, чтобы позволить исследователям увидеть истинное влияние диеты на старение. Во-вторых, данные о питании в этом исследовании предоставлялись самими участниками и измерялись только в один момент времени. Вероятно, такие данные обладали невысоким качеством и ограничили способность исследователей видеть связи. И в третьих, поскольку связь между питанием и долголетием, вероятно, весьма сложна, ученым может быть сложно отделить эффекты питания от других факторов образа жизни. Поэтому, несмотря на это открытие, все равно можно с уверенностью сказать, что еда, которую мы употребляем, является одним из важнейших столпов здоровья и долголетия.

Какие еще ограничения нужно учитывать

Как видим, ключевые влияния (например, диета) в этом исследовании измерялись только в один момент времени и не отслеживались в развитии. Это может вносить возможные ошибки в результаты работы.

Кроме того, важно учитывать, что это было обсервационное исследование. Мы не можем предполагать, что оно позволило на основе описанных в нем тенденций выявить четкие причинно-следственные связи. Например, то, что жизнь с партнером коррелировала с более длительной жизнью, не означает, что это заставляло человека жить дольше. Возможны и другие факторы, объясняющие эту связь.

В конце концов, возможно, это исследование недооценило роль генетики в долголетии. Важно признать, что генетика и окружающая среда не действуют изолированно. Скорее, результаты относительно здоровья формируются их взаимодействием. Вероятно, данное исследование в недостаточной степени охватило сложность этих взаимодействий.

Будущее в ваших руках (по крайней мере, во многом)

Ученым удалось выявить ряд факторов, связанных с болезнями старения, которые не обязательно находятся под контролем человека. К ним относятся доход домохозяйства, владение жильем и статус занятости. Это подчеркивает решающую роль в решении социальных детерминант здоровья, чтобы гарантировать каждому человеку наилучшие шансы прожить долгую и здоровую жизнь.

В то же время результаты вдохновляют выводом, что долголетие во многом определяется выбором, который мы делаем. Следовательно, не нужно огорчаться, что вам от рождения не достались хорошие гены – вы можете влиять на свое долголетие самостоятельно.

Наконец, результаты этого исследования подтверждают распространенное мнение о том, что, хотя мы можем наследовать определенные генетические риски, то, как мы едим, двигаемся и взаимодействуем с миром, может быть важнее определения того, насколько мы здоровы и как долго мы живем.

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