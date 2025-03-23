Ученые выяснили, как соотношение талии к бедрам влияет на умственные способности

Исследование ученых из Оксфордского университета, Университетского колледжа Лондона и сотрудничающих институтов в Германии, Франции и Нидерландах показало, что объем талии в среднем возрасте может быть связан со здоровьем мозга в дальнейшей жизни. Оказалось, что люди с меньшими размерами талии по сравнению с бедрами имеют гораздо меньший риск, чем люди с более объемной талией.

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Ученые отмечают, что следует взять сантиметровую ленту и измерить свои параметры. Ведь эти данные могут быть связаны с понижением когнитивных функций, пишет ScienceFocus.

По словам исследователей, перейдя на более здоровый способ питания, можно снизить риск ухудшения когнитивных функций и поддержать здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

Как правильно провести измерение

Большинство ученых измеряют размер тела с помощью индекса массы тела (ИМТ), сравнивающего вес с ростом. Однако эта система широко критикуется как неточная. Например, мускулистые люди могут быть отнесены к категории людей с избыточным весом, даже если их вес может не нести для них риск развития таких заболеваний, как диабет 2 типа или болезни сердца.

Поэтому эксперты все чаще обращаются к альтернативным показателям, таким как окружность тела, измеряющая талию к росту – и соотношение талии к бедрам.

Как объем талии влияет на работу мозга

По словам ученых, здоровое питание в среднем возрасте напрямую связано с лучшей памятью и общей когнитивной деятельностью.

В ходе исследования выяснилось, что большее соотношение объема талии к бедрам в среднем возрасте связано с распространенным снижением целостности белого вещества, а также с увеличением средней и радиальной диффузии в основных трактах белого вещества, что влияет на память и исполнительные функции, отмечает MedicalXpress.

Анализ показал, что связь между соотношением объема талии к бедрам и снижением когнитивных функций частично объясняется изменениями связности белого вещества.

"Мы обнаружили связь между более здоровым соотношением объема талии к объему бедер и лучшими показателями рабочей памяти и исполнительных функций, что имеет значение для того, насколько независимы люди в дальнейшей жизни", – сказала автор исследования, нейробиолог из Института Макса Планка Дария Э. А. Дженсен.

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