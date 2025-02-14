Под угрозой не только воробьи: какие еще птицы могут исчезнуть в Украине

Во многих городах Украины уже не встретить воробьев, таких некогда привычных пернатых соседей людей. Однако ученые отмечают, что не только эти маленькие птицы под угрозой.

Видео дня

Орнитолог Наталья Прияткина говорит, что вскоре из городов исчезнут синицы, соловьи и другие птицы из-за хаотической застройки, чрезмерной срезки кустов и расчистки кустарников. Детальнее об угрозах для пернатых эксперт расписала на своей странице в сети Facebook.

Птицы исчезают из городов, ведь некуда деваться, говорят ученые. На месте зеленых зон встает хаотическая застройка, вырубаются кустарники, деревья, кустарники, которые были домом для многих пернатых и других живых организмов.

Орнитолог Наталья Прияткина рассказывает о взаимодействии птиц и растительности в городах. Она приводит пример Ивано-Франковска, где обитает много видов птиц, чрезвычайно зависящих от наличия растительности. Однако похожая ситуация наблюдается во всех городах Украины.

Эксперт отмечает, что в городе уже не увидеть воробьев, потому что им нужны заросли, кустарники. Большую часть своей жизни эти птицы питаются именно растительной пищей и насекомыми на растениях.

"Еще немного и могут исчезнуть синицы, ведь они строят гнезда в дуплах, щелях старых деревьев. Уже не слышно соловья, потому что нет кустов с нижними ветвями – их вырезали, ведь это "не эстетично, и мусор там цепляется, и люди гадят". По этой же причине не будет ольшанок, крапивниц", – говорит Прияткина.

"Соловье еще можно услышать у реки, ведь эта птица поет в том кусте, где имеет гнездо, и обустраивает его именно в нижних ветвях", – говорит орнитолог.

"Дрозды тоже в кустах гнездятся. Как-то в парке видела на одной елке два их гнезда на нижних ветвях. В диких природных условиях эти птицы никогда не гнездятся на одном дереве, потому что это стресс. Но в городе они просто некуда деваться", – отмечает эксперт.

Известно, что многие птицы гнездятся в высокой траве. Например, овчарик-кузнец – небольшая птица, которая делает гнездо на земле в виде большого шара в густой траве. Но траву всю срезают фактически под корень, чтобы был красивейший городской газон.

"Почва без травы или со сгоревшей травой нагревается на градусов 45, когда на улице плюс 30. Если трава высотой один-два сантиметра, то почва прогревается чуть меньше – на 35 градусов", – объясняет Наталья Прияткина.

"Когда же трава некошеная, там уже 18 градусов. В такой почве содержится вода, становится влажно, начинается процесс гниения, соответственно живут разные микроорганизмы, насекомые. Именно поэтому летом в городе так жарко – земля перегрета, потому что траву повсюду максимально покосили", – добавила орнитолог.

Эксперт отмечает, что для многих птиц куст, обросший высокой травой – это дом, тайник, защита и столовая одновременно. Но куст должен состоять не из нескольких веточек, мастерски подрезанных и ощипанных, а должен иметь вид ячейки, где можно спрятаться и построить гнездо и вывести потомков.

Например, все виды крапивниц гнездятся в таких кустах, дрозды, зяблики, мухоловки, соловьи и еще десяток видов, сообщает в своем сообщении Прияткина.

"Синицы собирают добычу для кормления птенцов из кустов и лиственных деревьев аборигенных видов, минуя инвазивные виды, которые активно высаживают в последнее время. К примеру, сакуры, тюльпановые деревья, декоративные сливы красиво цветут непродолжительное время весной, но эти деревья не плодоносят, соответственно не снабжают птиц кормовой базы", – информирует орнитологиня.

Исследователи городских экосистем рекомендуют высаживать именно аборигенные виды растений, в частности калину, рябину, боярышник, барбарис, смородину, шиповник, терн, спирею, бузину.

Эти кустарники можно хорошо обыграть в ландшафтном дизайне, они, как и все кусты, подвергаются обрезке. Кусты можно формировать, не уничтожая нижний прирост из веток и позволяя птицам там создавать гнезда, отмечают специалисты.

Наталья Прияткина отмечает, что в европейских городах оставляют клумбы, на которые высаживают полевые травы и цветы для приманки насекомых и птиц. А также запрещено рубить деревья любого возраста или рубить ветку, пока дерево не осмотрит специалист.

"Не забирают из парков и зеленых зон упавшие старые деревья, если те не препятствуют проезду транспорта. Вокруг водоемов всегда присутствует буферная зона – территория без вмешательства человека, огражденная и с подходом к воде в четко определенных местах"", – рассказала орнитолог, отмечая, что такой опыт необходимо перенять и украинским городам.

OBOZ.UA ранее писал, что во многих городах Украины исчезли воробьи: почему орнитологи бьют тревогу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!