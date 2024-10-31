ООН призвала страны сократить выбросы вдвое из-за угрозы климатической катастрофы: мы балансируем на планетарном канате

В новом отчете Организации Объединенных Наций сообщили, что к 2100 году мир потеплеет вдвое больше, чем целевое значение в 1,5 градуса по Цельсию, принятое 196 странами в Парижском соглашении 2015 года. Такой неутешительный сценарий ждет Землю, если человечество немедленно не сократит выбросы парниковых газов.

Видео дня

По прогнозам ООН, глобальная температура подскочит на 3,1 градуса по Цельсию. Ученые предупреждают, что потепление в таком масштабе погрузит мир с головой в климатическую катастрофу, ведь "мы балансируем на планетарном канате", пишет LiveScience.

В ООН отмечают, что текущий уровень потепления, вызванный деятельностью человека, примерно на 1,3 C превышает доиндустриальный уровень, то есть мы можем достичь 1,5 C менее чем за десятилетия.

"Мы балансируем на планетарном канате. Этот отчет показывает, что ежегодные выбросы парниковых газов достигли самого высокого уровня за все время и в прошлом году выросли на 1,3%. Они должны падать на 9% ежегодно до 2030 года, чтобы ограничить рост глобальной температуры до 1,5 °C и избежать худших изменений климата", – сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В отчете говорится, что глобальные выбросы парниковых газов достигли 63 гигатонн "эквивалента углекислого газа (CO2)" в 2023 году, что на 0,8 гигатонны – или на 1,3% – выше уровня 2022 года.

Эксперты отмечают, что сохранение цели 1,5 C зависит от того, что страны совместно сократят ежегодные выбросы парниковых газов на 42% к 2030 году, а затем на 57% к 2035 году.

"Существует прямая связь между увеличением выбросов и все более частыми и интенсивными климатическими катаклизмами. Во всем мире люди платят за это ужасную цену", – подчеркнул Гутерреш.

Выводы отчета сделаны за две недели до ежегодного климатического саммита Конференции сторон ООН, который состоится 11-22 ноября в Баку, Азербайджан. Лидеры со всего мира соберутся, чтобы развить соглашение, заключенное в прошлом году, по переходу от ископаемого топлива, говорят эксперты.

"Если мы посмотрим на прогресс в достижении целей к 2030 году, особенно стран-членов G20, то они не достигли их", – отметила главная советница по климату Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и главный научный редактор нового отчета Энн Олхофф.

"Отчет ООН показывает, что существуют технологии, которые могут достичь необходимого сокращения выбросов к 2030 и 2035 годам, чтобы достичь лимита в 1,5 C, но только при увеличении амбиций и поддержки", – подытожил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ежегодном отчете международная коалиция ученых предоставила обновленную информацию о том, что Земля на пороге катастрофы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!