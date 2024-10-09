Климат нанес сокрушительный удар планете: Земля на пороге катастрофы. Отчет за 2024 год

В ежегодном отчете международная коалиция ученых предоставила обновленную информацию о том, как Земля борется с изменением климата, измеряя десятки категорий, которые называются "жизненными показателями планеты". Эксперты отмечают, что по крайней мере 25 из этих 35 жизненно важных показателей уже достигли рекордных отметок.

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Ученые отмечают, что климат нанес сокрушительный удар нашей планете. Земля на пороге крушения, пишет IflScience.

"Мы стоим на пороге необратимой климатической катастрофы. Несомненно это глобальная чрезвычайная ситуация. Значительная часть самой ткани жизни на Земле находится под угрозой", – написали авторы исследования.

Одним из самых тревожных сигналов является быстрое повышение средней температуры. Ведь после рекордно жаркого лета этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, говорят эксперты.

По словам ученых, растущая жара уже негативно влияет на планету из-за таяния ледников. Эти изменения влияют на биоразнообразие, а также на здоровье и благосостояние людей.

"С момента публикации нашего отчета за 2023 год произошло много катастроф, связанных с климатом, в том числе серия волн жары по всей Азии, убивших более тысячи человек и приведших к тому, что температура достигла 50 °C в некоторых частях Индии" , – сказал в заявлении профессор экологии в Университете штата Орегон (OSU) и руководитель нового отчета Уильям Рипл.

"Изменения климата уже вытеснили миллионы или даже миллиарды людей. Это, вероятно, приведет к большей геополитической нестабильности. Возможно, даже к частичному коллапсу общества", – добавил Рипл.

Из-за климатических изменений происходит беспрецедентный нагрев океана. А также вода становится более кислой из-за увеличения поглощения углекислого газа.

Все эти эффекты можно напрямую связать с выбросами парниковых газов, подавляющее большинство которых являются результатом сжигания ископаемого топлива, говорят исследователи.

По словам ученых, несмотря на определенные усилия по ограничению выбросов, годовое потребление ископаемого топлива выросло на 1,5% в 2023 году, подкреплено увеличением использования угля (1,6%) и нефти (2,5%).

Исследователи утверждают, что, прежде всего, миру необходимо ограничить выбросы парниковых газов. Эксперты предлагают введение глобального механизма ценообразования на углерод для ограничения выбросов из богатых секторов.

Население мира должно осознать все риски, связанные с климатическими изменениями, говорится в отчете.

"Несмотря на шесть докладов Международной группы экспертов по изменению климата, десятки тысяч научных работ и 28 ежегодных встреч Конференции сторон ООН, мир достиг очень незначительного прогресса в борьбе с изменением климата", – сказал бывший докторант OSU Кристофер Вольф.

"Будущее человечество зависит от креативности, нравственной стойкости и настойчивости. Если будущие поколения хотят унаследовать мир, которого они заслуживают, нужны решительные и быстрые действия", – подчеркнул Вольф.

Ранее OBOZ.UA писал, что климатическая катастрофа может произойти в любой момент в ближайшие 6000 лет.

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