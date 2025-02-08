Но зубы не показывайте: психолог раскрыла простой трюк для общения с котом

Общеизвестен факт, что коты – отшельники. Они могут принимать любовь своего владельца, но не часто дарят ее. Однако психолог Карен МакКомб раскрыла простой трюк, который поможет вам наладить общение с вашим пушистым любимцем.

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Автор исследования утверждает, что вам просто нужно больше улыбаться им. Не по-человечески, показывая зубы, а по-кошачьи, прищурив глаза и медленно моргая, пишет Science Alert.

Наблюдая за взаимодействием между котом и человеком, ученые подтвердили, что именно такое выражение лица заставляет кошек, как знакомых, так и нет – подходить к людям и быть более восприимчивыми к ним.

"Как человеку, изучавшему поведение животных и являющемуся владельцем кошек, мне приятно иметь возможность показать, что коты и люди могут общаться таким образом. Это то, о чем уже подозревали многие владельцы кошек, поэтому очень интересно найти доказательства этого", – говорит ученая.

Если вы проводили какое-то время с котами, вы наверняка видели их мимику частично закрытых глаз, сопровождающуюся медленным клипанием – обычно это происходит, когда кот расслаблен и доволен. Это похоже на то, как глаза сужаются во время улыбки. Выражение трактуется как своего рода кошачья улыбка. По мнению исследователей, люди могут копировать это выражение, чтобы сообщить котам, что они настроены дружелюбно и открыты для взаимодействия.

Команда психологов разработала два эксперимента, чтобы определить, ведут ли коты по-разному относительно медленно моргающих людей.

В первом эксперименте хозяева медленно моргали на 21 кота из 14 разных домохозяйств. После того как кот освоился и почувствовал себя комфортно в одном месте в домашней среде, хозяев просили сесть на расстоянии около 1 метра от него и медленно моргать, когда кот смотрел на них. Камеры фиксировали лицо хозяина и кота, а результаты сравнивали с тем, как моргают кошки без взаимодействия с человеком. Результаты показали, что кошки с большей вероятностью медленно моргают на людей после того, как люди медленно моргают на них, по сравнению с ситуацией, когда они не взаимодействуют с ними.

Во втором эксперименте приняли участие 24 кота из восьми разных домохозяйств. На этот раз моргали не хозяева, а исследователи, до этого не имевшие никакого контакта с котами. Для контроля коты реагировали на условия "неклипания", когда люди смотрели на кошек, не моргая глазами.

Исследователи проделали тот же процесс медленного моргания, что и в первом эксперименте, добавив к нему вытянутую руку в сторону кота. Они обнаружили, что кошки не только чаще моргали в ответ, но и чаще подходили к руке человека после того, как он моргнул.

"Это первое исследование, показывающее роль медленного моргания в общении кота и человека", – сказала Маккомб и добавила, что подобный эксперимент вы всегда можете провести со своим домашним котом, или с котами, которых вы встретили на улице. Это отличный способ укрепить ваши отношения с котами. Попытайтесь сузить глаза, глядя на них, как в расслабленной улыбке, а затем закрыть глаза на пару секунд.

"Вы увидите, что они сами реагируют так же, и можете начать что-то вроде разговора", – уверяет психолог.

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