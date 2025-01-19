Размером с ладонь: как выглядел самый маленький кот мира, живший в Китае 300 тысяч лет назад

Ученые идентифицировали по окаменевшей челюсти крошечный вид кошек, живших в Китае 300 тысяч лет назад. Они нашли останки кошки, которая была настолько маленькой, что могла бы поместиться на ладони.

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Окаменелости были обнаружены глубоко в пещере, где жили ранние люди. Исследователи считают, что вымершее животное может быть самой крошечной кошкой, которую они когда-либо видели.

Этот недавно идентифицированный вид является частью рода леопардовых кошек Prionailurus, семейства диких кошек, все еще существующих в Южной Азии. В то время как большинство современных леопардовых кошек ближе по размеру к домашним кошкам – средняя длина которых достигает 70 сантиметров и весит по крайней мере 2 килограмма, – найденный вид был существенно меньше.

"Этот кот явно меньше домашнего кота. Его можно сравнить с самым маленьким живым котом, вес его был до 1 килограмма", – говорит ведущий автор исследования Цыгао Цзянцзуо.

Ученый рассказал, что коты были привычными элементами четвертичного периода (геологического периода, охватывающего от 2,58 миллиона лет назад до сегодняшнего дня) отложения пещер. Однако обнаружение такого маленького кота стало для них неожиданностью.

Окаменевшие останки предков леопардовых кошек встречаются редко, поскольку эти животные живут в незащищенных лесах, где их кости разрушаются быстрее, а это значит, что сохранилось немного доисторических образцов. Недавно найденный экземпляр сохранился благодаря защитной среде пещеры, что дало исследователям уникальную возможность исследовать окаменелости.

Также ученый отметил, что они планируют и дальше систематически исследовать виды кошек в Китае и во всем мире, которые в прошлом были недостаточно изучены.

"Мы надеемся проследить происхождение и прошлое разнообразие семейства кошачьих", – уточнил Цзянцзуо.

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