Небесные гребешки и 'пропажа' океана. У станции 'Вернадского' зафиксировали необычные явления: пингвины аж засуетились

У станции "Академик Вернадский" украинские полярники зафиксировали особое атмосферное явление – волнистые облака. А еще исследователи сообщили, что океан "отошел".

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По словам ученых, гребешки возникают благодаря неустойчивости Кельвина – Гельмгольца: когда встречаются два потока с разной плотностью и скоростью и на их границе появляется турбулентность. А вот океан "отошел" из-за сильных отливов, чему не очень обрадовались местные пингвины, написали исследователи на странице "Вернадского" в сети Facebook.

Необычные облака могут возникать на границе двух разных сред или двух слоев одной среды, подчеркивают ученые. "Ярким примером первого случая являются волны на водной поверхности под действием ветра. В определенных условиях они теряют устойчивость и на их верхушках появляются пенные гребешки", – объяснили полярники.

И волнистые облака – как раз результат взаимодействия разных слоев тропосферы (нижний слой атмосферы – газовой оболочки Земли, в котором преимущественно и образуются облака), говорят ученые.

Эксперты также объясняют, что небесные гребешки часто связаны с инверсией температуры: когда верхняя прослойка воздуха теплее ниже. Это, например, можно наблюдать в горах, склонами которых тяжелый холодный воздух опускается вниз.

"Верхний теплый поток двигается быстрее и цепляет нижний – более медленный и холодный. На грани их взаимодействия образуются волны с расческами", – отметили украинские исследователи.

Однако увидеть такие гребешки можно крайне редко. По словам ученых, большинство таких волн в атмосфере навсегда остаются невидимыми. "Только при определенных условиях, когда на границе слоев присутствует насыщенный влагой воздух, он подхватывается волнами вверх, и мы видим гребешки", – подчеркнули ученые из "Вернадского".

Если волнистые облака не очень вызывали обеспокоенность у соседей украинских полярников – субарктических пингвинов, то "бегство" океана вызвало волну возмущения у пернатых.

"Из-за существенного снижения уровня воды пингвины после завтрака не могли подняться на берег на привычных для них маршрутах. Так что ходили и искали другие пути", – отметил озонометрист Сергей Якущенко, который пошел к причалу, чтобы рассмотреть морское дно, однако встретил там обеспокоенных пингвинов.

По словам полярников, перепады между максимальным и минимальным уровнем воды колебались до 1,8 метра, поэтому образовались сильные отливы.

Однако пингвины долго не скучали. Они быстро нашли другие тропинки, которые вели к воде.

OBOZ.UA ранее писал, что стая пингвинов вплотную приблизилась к украинскому полярнику и начала его рассматривать, этот милый момент в Антарктике попал на видео.

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