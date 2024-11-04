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Небесные гребешки и "пропажа" океана. У станции "Вернадского" зафиксировали необычные явления: пингвины аж засуетились

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
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Небесные гребешки и 'пропажа' океана. У станции 'Вернадского' зафиксировали необычные явления: пингвины аж засуетились

У станции "Академик Вернадский" украинские полярники зафиксировали особое атмосферное явление – волнистые облака. А еще исследователи сообщили, что океан "отошел".

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По словам ученых, гребешки возникают благодаря неустойчивости Кельвина – Гельмгольца: когда встречаются два потока с разной плотностью и скоростью и на их границе появляется турбулентность. А вот океан "отошел" из-за сильных отливов, чему не очень обрадовались местные пингвины, написали исследователи на странице "Вернадского" в сети Facebook.

Небесные гребешки и "пропажа" океана. У станции "Вернадского" зафиксировали необычные явления: пингвины аж засуетились

Необычные облака могут возникать на границе двух разных сред или двух слоев одной среды, подчеркивают ученые. "Ярким примером первого случая являются волны на водной поверхности под действием ветра. В определенных условиях они теряют устойчивость и на их верхушках появляются пенные гребешки", – объяснили полярники.

И волнистые облака – как раз результат взаимодействия разных слоев тропосферы (нижний слой атмосферы – газовой оболочки Земли, в котором преимущественно и образуются облака), говорят ученые.

Эксперты также объясняют, что небесные гребешки часто связаны с инверсией температуры: когда верхняя прослойка воздуха теплее ниже. Это, например, можно наблюдать в горах, склонами которых тяжелый холодный воздух опускается вниз.

"Верхний теплый поток двигается быстрее и цепляет нижний – более медленный и холодный. На грани их взаимодействия образуются волны с расческами", – отметили украинские исследователи.

Однако увидеть такие гребешки можно крайне редко. По словам ученых, большинство таких волн в атмосфере навсегда остаются невидимыми. "Только при определенных условиях, когда на границе слоев присутствует насыщенный влагой воздух, он подхватывается волнами вверх, и мы видим гребешки", – подчеркнули ученые из "Вернадского".

Небесные гребешки и "пропажа" океана. У станции "Вернадского" зафиксировали необычные явления: пингвины аж засуетились

Если волнистые облака не очень вызывали обеспокоенность у соседей украинских полярников – субарктических пингвинов, то "бегство" океана вызвало волну возмущения у пернатых.

"Из-за существенного снижения уровня воды пингвины после завтрака не могли подняться на берег на привычных для них маршрутах. Так что ходили и искали другие пути", – отметил озонометрист Сергей Якущенко, который пошел к причалу, чтобы рассмотреть морское дно, однако встретил там обеспокоенных пингвинов.

По словам полярников, перепады между максимальным и минимальным уровнем воды колебались до 1,8 метра, поэтому образовались сильные отливы.

Однако пингвины долго не скучали. Они быстро нашли другие тропинки, которые вели к воде.

OBOZ.UA ранее писал, что стая пингвинов вплотную приблизилась к украинскому полярнику и начала его рассматривать, этот милый момент в Антарктике попал на видео.

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