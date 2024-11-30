Неандертальцы имели свою 'фабрику клея'? Археологи совершили неожиданное открытие в Гибралтаре

Недавно найденный археологами костер, похоже, вкопанный в полу пещеры на территории современного Гибралтара, показывает, что неандертальцы были искусными инженерами, в совершенстве отрегулировавшими процесс изготовления клея. Ученые выяснили, что они использовали специальные очаги для изготовления смолы примерно 65 000 лет назад.

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На Пиренейском полуострове была обнаружена "фабрика клея" – тщательно спроектированный очаг. Согласно новому исследованию этот подвиг был совершен за 20 000 лет до того, как нога современного человека (Homo sapiens) ступила в регион пишет Live Science.

С помощью смолы неандертальцы производили клей, используемый для изготовления оружия и инструментов. Так называемая "фабрика" позволяла неандертальцам точно контролировать огонь и регулировать температуру пламени, производившее их липкие творения.

Археологи уже знали, что неандертальцы изготовляли клей, в том числе деготь и смолу, а также клейкие вещества из охры – красного минерала, который они использовали для насекомых рисунков. С помощью этих клейких материалов они прикрепляли каменные лезвия или острие к деревянным рукоятям в сочетании с обертками из растительных волокон.

Но последняя находка показала, что неандертальцы были умелыми инженерами, точно наладившими процесс изготовления клея.

"Структура, которая до сих пор обнаружила неизвестный способ, с помощью которого неандертальцы руководили огнем и использовали его", – пишут ученые в новом исследовании.

На первый взгляд, неандертальский костер выглядит обманчиво простым: это круглая яма, почти 22 сантиметра поперек на 9 сантиметров в глубину, с резко срезанными вертикальными стенками. Две короткие траншеи длиной около 2,5 сантиметра простираются к северу и югу от ямы. Но если исследователи будут правы, это произведение точной инженерии.

Внутри очага команда обнаружила следы древесного угля и частично обгоревшую каменную розу, маленькие кристаллические комочки охлажденной растительной смолы и тонкие веточки из местных кустарников. Они проанализировали образцы, взятые из почерневших стен и пола очага, обнаружили химические вещества, связанные с горением, и остатки защитного воска на листьях растений. По мнению ученых, этот очаг – действительно скорее углубленная печь – был бы идеальным для нагревания определенных растений для дистилляции дегтя или смолы для изготовления орудий труда.

"Чтобы сделать эти так называемые клеевые фабрики, неандертальцы, вероятно, заполнили яму листьями соседних растений каменной розы, которые при нагревании образуют липкую темно-коричневую смолу. Далее они покрыли яму слоем влажного песка и почвы, вероятно, смешанного с гуано, чтобы закрыть внутреннюю часть ямы и предотвратить поступление кислорода, что помешало бы пламени сжечь содержимое до хрустящей корочки. Наконец, они развели небольшой огонь на вершине из тонких веточек, обогревавших листья каменной розы в камере внизу", – пишут исследователи в отчете.

По словам команды, каждый этап процесса был тщательно спланирован. Легче контролировать температуру огня из тонких веточек, и неандертальцам, использовавшим костер, нужно было нагреть листья каменной розы примерно до 150 градусов Цельсия, но не намного выше. И они должны содержать кислород как можно дальше от листьев в яме, потому что слишком большое количество кислорода позволяло смоле сгореть, а не плавиться.

Чтобы исследовать этот метод, учёные построили собственную копию печи. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что производство смолы, возможно, нуждалось в занятости двух человек.

"В ходе экспериментальной археологии наши коллеги заметили, что им нужно справиться с огнем, охватывающим растение, а также открыть покрытие над печью", – сказал соавтор исследования Франциско Хименес-Эспехо. Он предположил, что два прямых канала с обеих сторон ямы могли обозначать место, где два неандертальца копали яму с противоположных сторон, чтобы удалить нагретые листья, прежде чем они остынут. Это потому, что трудно отделить деготь от охлажденных листьев.

Если неандертальцы действительно работали так, они были не только хорошими инженерами, но и хорошо умели работать в команде.

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