Не вечером! Во сколько в Украине будет видно затмение Луны 18 сентября 2024 года

Астрологи подчеркивают не упустить два невероятных астрономических явления. Уже сегодня вечером, 17 сентября, на небо взойдет Урожайная Суперлуна, а в предрассветные часы 18 сентября произойдет частичное лунное затмение.

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Эти два фантастических события можно будет увидеть в Европе, Северной и Южной Америке (кроме Аляски), большей части Африки, Западной Азии и части Антарктиды. И, конечно, жители Украины могут присоединиться к наблюдению за небом.

С помощью ресурса Time&Date можно проследить во сколько затмение Луны состоится в конкретной местности.

В частности, в Украине затмение начнется в 03:41 с погружения Луны в земную полутень (это событие незаметно визуально). А в 05:13 наш спутник начнет погружаться в земную тень – в этот момент будет хорошо видно потемнение южного лунного лимба.

А вот максимальная теневая фаза затмения наступит уже в 05:44 по киевскому времени. И в 06:16 Луна полностью выйдет из земной тени, а в 07:47 из полутени.

Однако астрологи подчеркивают, что частичное лунное затмение можно будет увидеть при безоблачном небе. Но, чтобы в полной красоте увидеть это двойное астрономическое чудо, можно включить бесплатную онлайн-трансляцию, которая состоится на YouTube благодаря The Virtual Telescope Project.

Напомним, что сентябрьская полная Луна – вторая из четырех последовательных суперлун 2024 года. По словам ученых, термин "суперлуна" описывает полную Луну, которая находится в ближайшем расстоянии до Земли на своей слегка эллиптической орбите. В это время полнолуние может выглядеть несколько больше и ярче на небе.

Однако яркость Урожайной Суперлуны омрачит частичное затмение. Ученые отмечают, что 8,7% верхней части Луны будет погружено в самую темную часть земной тени.

Лунные затмения происходят, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на наш естественный спутник.

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