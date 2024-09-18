Урожайную Суперлуну накрыло тенью Земли: люди увидели уникальное затмение. Фото

Ночь на 18 сентября была необычайной с точки зрения астрономии. Жители Земли могли наблюдать целый парад фантастических явлений – сентябрьское полнолуние, суперлуние и лунное затмение.

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Уже с вечера на небо взошла настоящая пышная красавица – Урожайная Суперлуна. А в предрассветные часы произошло частичное лунное затмение.

Как только Луна выкатилась на небо, она поразила своим размером и яркостью. Это ведь не просто полнолуние, это вторая из четырех последовательных суперлун 2024 года. По словам ученых, термин "суперлуна" описывает полнолуние, которое находится в ближайшем расстоянии до Земли, поэтому Луна и кажется такой большой.

Однако уже в 05:13 эта пышечка начала погружаться в земную тень. Жители Украины могли рассмотреть потемнение южного лунного лимба. Но максимальная теневая фаза затмения произошла в 05:44. Однако это было частичное затмение и продолжалось лишь до 06:16, когда Луна полностью вышла из земной тени, а в 07:47 наш спутник лишился и полутени.

За суперлуной и её затмением наблюдали в Европе, Северной и Южной Америке (кроме Аляски), большей части Африки, Западной Азии и Антарктиды. Правда, лунное затмение происходило в разных частях света в разное время.

Кто не успел разглядеть Урожайную Суперлуну этой ночью, то еще будет такая возможность несколько дней. Правда, уже без затмения.

Однако астрологи отмечают, что 18 сентября откроется коридор затмений, то есть период от лунного до солнечного затмения, которое можно будет наблюдать уже 2 октября 2024 года.

Ранее OBOZ.UA ранее писал о происхождении Луны, которое было причиной научных дискуссий на протяжении многих лет.

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