Голубая суперлуна поглотила Сатурн: астрофотограф зафиксировал невероятное зрелище

В ночь на 21 августа Голубая суперлуна, которую еще называют Осетровой, закрыла Сатурн и поглотила свет кольцевой планеты. Невероятное астрофотографическое изображение сделал британский фотограф Джош Дури.

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С Земли выглядело, как будто Луна более часа поглощала Сатурн. Интересное астрономическое явление было видно только из некоторых частей Южной Америки, Европы и Африки, пишет LiveScience.

Чтобы сделать удивительное изображение поглощения Луной Сатурна, астрофотограф Джош Дури объединил 30 отдельных снимков в один эпический промежуток времени, отражающий полный ход лунного затмения. Кольца Сатурна отчетливо видны, когда планета скользит за северо-западную конечность полной Луны, снова появляясь на востоке примерно через час.

Хотя кажется, что эти два космических объекта расположены на одном участке неба, на самом деле Сатурн находится за сотни миллионов километров дальше, что делает оккультацию космической оптической иллюзией, похожей на солнечное затмение.

Сейчас Луна выглядит особенно большой и яркой, потому что это суперлуна – полнолуние, вращающееся в пределах 90% своей ближайшей точки к Земле, которую также называют перигеем. По данным NASA, в перигее Луна может выглядеть примерно на 15% больше в диаметре, чем в самой отдаленной от Земли точке (апогей), а также заметно ярче.

Августовская полная Луна является первой из четырех последовательных суперлун 2024 года.

Астрономы подчеркивают, что это не последняя оккультация Сатурна в этом году. Событие повторится уже осенью. В первые часы 17 сентября Луна снова появится, чтобы поглотить планету с кольцами. В этот раз лучшее всего это явление будет видно в некоторых частях Австралии и на западе США.

Ранее OBOZ.UA писал, что голубая суперлуна поразила мир и показал фото и видео яркого астрономического события.

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