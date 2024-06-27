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NASA сфотографировало на Марсе "космический картофель". Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,2 т.
NASA сфотографировало на Марсе 'космический картофель'. Фото

NASA презентовало интересную фотографию "космического картофеля" на Марсе. Новый снимок сделал марсианский спутник.

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Однако ученые отмечают, что это совсем не картофель и есть его не стоит. Этот по внешнему виду крахмалистый колобок – на самом деле марсианский спутник Фобос, который двигается на пути медленного столкновения с Красной планетой, пишет Livescience.

NASA сфотографировало на Марсе "космический картофель". Фото

Фобос – самый большой из двух спутников Марса, хотя его диаметр составляет всего 27 на 22 на 18 км. То есть он примерно в 157 раз меньше нашей Луны. Поскольку Фобос такой маленький, его гравитация недостаточно сильная, чтобы вытащить его в сферу.

Характерными чертами Фобоса являются полосы белого льда и кратер под названием Стекни (10-километровая впадина).

Второй спутник Марса – это Деймос, размер которого 15 км. Поверхность Деймоса гораздо более гладкая, чем у Фобоса, и на ней нет присущих Фобосу борозд.

NASA сфотографировало на Марсе "космический картофель". Фото

Ученые считают, что спутники-братья когда-то бродили по скалам и были захвачены на орбиту Марса гравитационным полем планеты.

NASA сфотографировало на Марсе "космический картофель". Фото

Орбиты двух спутников нестабильны, поэтому учёные предполагают, что через десятки миллионов лет Деймос вылетит в космос, а Фобос либо распадется на кольцо, либо врежется в поверхность Марса. Однако ученые NASA на своей странице в Instagram успокаивают, поскольку Фобос приближается к Марсу всего на 1,8 метра каждые сто лет, он долетит до Красной планеты где-то за 50 миллионов лет. Поэтому у ученых еще достаточно времени, чтобы изучать этот "космический картофель" до того, как он превратится в картофельное пюре.

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OBOZ.UA также писал, что к Земле приближаются два больших астероида.

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