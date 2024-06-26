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"Убийца планет" и неожиданность. К Земле приближаются два больших астероида: где и когда смотреть

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
3,6 т.
'Убийца планет' и неожиданность. К Земле приближаются два больших астероида: где и когда смотреть

Два больших астероида пролетят мимо Земли с интервалом в 42 часа – 27 и 29 июня 2024 года. Наблюдать за ними можно будет через онлайн-трансляцию или с помощью телескопа.

Видео дня

27 июня мимо Земли промчится гигантский астероид 2011 UL21, которого еще называют "убийцей планет". А уже 29 июня у нашей планеты можно будет наблюдать меньший астероид 2024 MK, однако он будет гораздо ближе пролетать мимо Земли, чем предыдущий, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Убийца планет" и неожиданность. К Земле приближаются два больших астероида: где и когда смотреть

Ученые отмечают, что пролет сразу двух астероидов рядом с Землей – это очень редкое явление. Тем более что о появлении одного из них ученым стало известно лишь на прошлой неделе. Очевидно, такой "парад" космические камни решили устроить в канун Дня астероидов, который приходится на 30 июня.

И хотя ни один из них не представляет риска для нашей планеты, но их размеры и скорость, с которой они будут двигаться, могут повлечь за собой выброс в атмосферу обломков и спровоцировать определенные климатические изменения.

"Убийца планет" пугает своими размерами

Астероид 2011 UL21, за появлением которого можно будет наблюдать в прямом эфире с VTP 27 июня в 16:00 по восточному времени, имеет размер 2310 м. Это превышает 99% всех известных околоземных объектов, поэтому к нему и приклеилось неофициальное название "убийца планет". Хотя он в пять раз меньше астероида, который уничтожил динозавров примерно 66 миллионов лет назад.

"Убийца планет" и неожиданность. К Земле приближаются два больших астероида: где и когда смотреть

Астероид 2011 UL21 является околоземным. Он вращается вокруг Солнца раз в три года. Орбита этого астероида вокруг Солнца имеет крутой наклон, что необычно для такого большого объекта. Большинство крупных объектов солнечной системы, включая планеты и астероиды, вращаются вокруг Солнца в плоскости экватора или близко к ней.

В этот раз "убийца планет" пролетит на расстоянии около 6,6 миллиона км от Земли, что ближе, чем он был к нашей планете в течение минимум 110 лет. На таком расстоянии NASA считает его "потенциально опасным объектом". Однако это примерно в 17 раз дальше от нашей планеты, чем Луна.

"Убийца планет" и неожиданность. К Земле приближаются два больших астероида: где и когда смотреть

Астрофизик и директор проекта виртуального телескопа (VTP) Джанлука Маси сообщила, что астероид 2011 UL21 еще интересен тем, что это, вероятно, один из 10 самых больших астероидов, пролетавших в пределах 7,5 миллионов километров от нашей планеты с 1900 года.

Астероид 2024 MK – неожиданная находка

Для ученых астероид 2024 года MK стал настоящей неожиданностью. Лишь 16 июня 2024 года исследователи обнаружили его в космическом простом и уже 29 июня в этом году он пролетит мимо Земли. Точные размеры 2024 MK не известны, это примерно от 120 до 260 м.

"Убийца планет" и неожиданность. К Земле приближаются два больших астероида: где и когда смотреть

Астероид 2024 MK интересен тем, что он пройдет в пределах 290 тысяч км от поверхности Земли, что составляет примерно 75% расстояния между Землей и Луной.

Ученые отмечают, что этот астероид не будет оказывать значительного влияния на Землю. Однако сам факт, что его открыли всего за две недели до приближения, свидетельствует о необходимости улучшать способность ученых выявлять и контролировать потенциально опасные околоземные объекты.

Благодаря относительной близости подлета 2024 МК к Земле, его можно будет наблюдать в небе 29 июня с помощью небольшого телескопа для астрономов-любителей.

"Убийца планет" и неожиданность. К Земле приближаются два больших астероида: где и когда смотреть

Ученые успокаивают, что в течение следующих 1000 лет ни один из известных астероидов-убийц планет не столкнется с Землей. Однако в ближайшие несколько лет будет несколько близких встреч с небольшими астероидами. Например, астероид Апофис, который достаточно велик, чтобы уничтожить целый город, пролетит мимо Земли ближе, чем некоторые спутники в 2029 году.

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