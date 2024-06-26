'Убийца планет' и неожиданность. К Земле приближаются два больших астероида: где и когда смотреть

Два больших астероида пролетят мимо Земли с интервалом в 42 часа – 27 и 29 июня 2024 года. Наблюдать за ними можно будет через онлайн-трансляцию или с помощью телескопа.

Видео дня

27 июня мимо Земли промчится гигантский астероид 2011 UL21, которого еще называют "убийцей планет". А уже 29 июня у нашей планеты можно будет наблюдать меньший астероид 2024 MK, однако он будет гораздо ближе пролетать мимо Земли, чем предыдущий, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Ученые отмечают, что пролет сразу двух астероидов рядом с Землей – это очень редкое явление. Тем более что о появлении одного из них ученым стало известно лишь на прошлой неделе. Очевидно, такой "парад" космические камни решили устроить в канун Дня астероидов, который приходится на 30 июня.

И хотя ни один из них не представляет риска для нашей планеты, но их размеры и скорость, с которой они будут двигаться, могут повлечь за собой выброс в атмосферу обломков и спровоцировать определенные климатические изменения.

"Убийца планет" пугает своими размерами

Астероид 2011 UL21, за появлением которого можно будет наблюдать в прямом эфире с VTP 27 июня в 16:00 по восточному времени, имеет размер 2310 м. Это превышает 99% всех известных околоземных объектов, поэтому к нему и приклеилось неофициальное название "убийца планет". Хотя он в пять раз меньше астероида, который уничтожил динозавров примерно 66 миллионов лет назад.

Астероид 2011 UL21 является околоземным. Он вращается вокруг Солнца раз в три года. Орбита этого астероида вокруг Солнца имеет крутой наклон, что необычно для такого большого объекта. Большинство крупных объектов солнечной системы, включая планеты и астероиды, вращаются вокруг Солнца в плоскости экватора или близко к ней.

В этот раз "убийца планет" пролетит на расстоянии около 6,6 миллиона км от Земли, что ближе, чем он был к нашей планете в течение минимум 110 лет. На таком расстоянии NASA считает его "потенциально опасным объектом". Однако это примерно в 17 раз дальше от нашей планеты, чем Луна.

Астрофизик и директор проекта виртуального телескопа (VTP) Джанлука Маси сообщила, что астероид 2011 UL21 еще интересен тем, что это, вероятно, один из 10 самых больших астероидов, пролетавших в пределах 7,5 миллионов километров от нашей планеты с 1900 года.

Астероид 2024 MK – неожиданная находка

Для ученых астероид 2024 года MK стал настоящей неожиданностью. Лишь 16 июня 2024 года исследователи обнаружили его в космическом простом и уже 29 июня в этом году он пролетит мимо Земли. Точные размеры 2024 MK не известны, это примерно от 120 до 260 м.

Астероид 2024 MK интересен тем, что он пройдет в пределах 290 тысяч км от поверхности Земли, что составляет примерно 75% расстояния между Землей и Луной.

Ученые отмечают, что этот астероид не будет оказывать значительного влияния на Землю. Однако сам факт, что его открыли всего за две недели до приближения, свидетельствует о необходимости улучшать способность ученых выявлять и контролировать потенциально опасные околоземные объекты.

Благодаря относительной близости подлета 2024 МК к Земле, его можно будет наблюдать в небе 29 июня с помощью небольшого телескопа для астрономов-любителей.

Ученые успокаивают, что в течение следующих 1000 лет ни один из известных астероидов-убийц планет не столкнется с Землей. Однако в ближайшие несколько лет будет несколько близких встреч с небольшими астероидами. Например, астероид Апофис, который достаточно велик, чтобы уничтожить целый город, пролетит мимо Земли ближе, чем некоторые спутники в 2029 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавты NASA застряли в космосе из-за неисправности Boeing Starliner.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!