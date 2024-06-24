Демон хаоса и разрушения. Над Землей пролетит гигантский астероид, который смогут увидеть миллиарды людей

Над Землей пролетит гигантский астероид Апофис. Астрологи назвали его именем злого древнеегипетского демона хаоса и разрушения, ведь первоначальные расчеты прогнозировали столкновение Апофиса с Землей.

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Однако по последним сообщениям Европейского космического агентства (ЕКА), астероид 99942 Апофис приблизится к поверхности Земли 13 апреля 2029 года на 32 000 километров. И это станет "одним из самых редких космических событий в нашей жизни", уверяет Iflscience.

9 интересных фактов об астероиде Апофис от Европейского космического агентства:

1. Апофис был открыт 20 лет назад

Апофис был открыт 19 июня 2004 г. в Национальной обсерватории Китт Пик, США. Он попал ко всем топам заголовков мировых СМИ, когда вероятность его столкновения с Землей выросла до 2,7%. Но уже в 2021 году ученые исключили всякую вероятность столкновения Афониса с нашей планетой.

2. Апофис болше 90% известных астероидов

Средний диаметр Апофиса составляет примерно 375 м – это в три раза больше длины футбольного поля. Следовательно он больше, чем около 90% когда-либо открытых околоземных астероидов.

3. Апофис будет ближе к Земле, чем некоторые спутники

В 23:45 по центральноевропейскому времени 13 апреля 2029 г. Апофис достигнет ближайшей точки к поверхности Земли. На высоте всего 31600 км над Атлантическим океаном он будет ближе к нашей планете, чем спутники на геостационарной орбите.

4. Пролет 2029 года – невероятно редкое событие

Сравнивая ударные кратеры по всей Солнечной системе с размерами и орбитами всех известных астероидов, ученые считают, что астероид такого размера, как Апофис, подходят так близко к Земле только раз в 5000-10000 лет.

"Пролет Астероида Апофис (Apophis) в 2029 году является невероятно редким событием", – гомонило ЕКА в сообщении X.

5. Апофис будет виден невооруженным глазом

В ночь с 13 на 14 апреля 2029 года Апофис сможет увидеть около двух миллиардов наблюдателей в некоторых частях Европы, Африки и Азии. В ясном темном небе он будет достаточно ярким, чтобы его можно было видеть невооруженным глазом в течение нескольких часов.

6. Апофис также пролетит мимо Луны

Вскоре после пролета мимо Земли Апофис пройдет на расстоянии примерно 94 000 км от поверхности Луны. Это относительно близко – примерно четверть расстояния между Землей и Луной, но вероятность столкновения здесь тоже отсутствует.

7. Ученые смогут исследовать Апофис вблизи

Космический аппарат NASA приблизится к Апофису вскоре после того, как он пролетит мимо Земли. Миссия OSIRIS-APEX разработана для исследования астероида 99942. Космический корабль приблизится к поверхности Апофиса и направит на него вихрь своих двигателей, чтобы поднять и собрать верхний слой космической пыли с поверхности астероида. Это позволит проанализировать состав собранной пыли.

В настоящее время ученые считают, что Апофис состоит из каменистого материала и смеси металлического никеля и железа.

8. Узнаем много нового из полета Апофиса

Земная гравитация будет "растягивать" и "сжимать" Апофис, вызывая оползни и открывая много нового о материале, структуре, плотности и сплоченности астероида. Эти знания помогут нам защитить Землю в будущем.

"Ожидается, что гравитационное притяжение нашей планеты изменит орбиту астероида и то, как быстро он вращается вокруг своей оси, и, возможно, повлечет за собой землетрясения или оползни, которые изменят его поверхность", – объясняет NASA свою запланированную миссию.

9. Апофис снова пролетит мимо Земли

Апофис вернется в 2044 году. Тем не менее, он не приблизится к Земле так близко, как во время своего пролета в 2029 году.

Европейское космическое агентство подчеркнуло, что астероид Апофис не представляет никакой угрозы в 2029 году. Однако это будет поразительное астрономическое зрелище и возможность сделать новые научные исследования в космосе.

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