NASA пообещало вернуть домой астронавтов, застрявших в космосе на 9 месяцев: что Суни Уильямс и Бутч Уилмор будут делать там до февраля 2025 года

NASA и Boeing окончательно решили, что 58-летняя Сунита Уильямс и 61-летний Барри "Бутч" Уилмор, застрявшие в космосе с июня, не будут возвращаться на Землю на борту капсулы Starliner из-за ее неисправности. Астронавты-ветераны завершат свою миссию на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon, который доставит их домой в феврале 2025 года.

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Известно, что ради ценного оборудования, которое нужно было для Международной космической станции (МКС), Суни и Уилмор даже не брали свои сумки в космос, ведь были уверены, что летят всего на восемь дней. Что же будут делать астронавты на космические станции, когда их миссия затянулась примерно на 9 месяцев, пишет CNN.

Замена капсул

По информации SpaceX, капсула Dragon предназначена для миссии Crew-9, старт которой запланирован на 24 сентября. Однако она будет модифицирована для размещения астронавтов Starliner. Капсулу Dragon будут запускать только с двумя членами экипажа вместо четырех, чтобы освободить место для Уилмора и Уильямса, когда придет время вернуться на Землю. А также она будет перенастроена, чтобы перевозить больше груза, личных вещей и специальных скафандров Dragon для дуэта Starliner.

Астронавты Crew-9 будут оставаться на борту примерно на пять-шесть месяцев и ориентировочно в феврале вместе с Суни и Барри вернутся на Землю.

Между тем, NASA и Boeing собираются вернуть капсулу Starliner на Землю без экипажа. Неисправный корабль приземлится в космической гавани Уайт-Сэндз, Нью-Мексико, где-то в сентябре этого года.

"Решение оставить Бутча и Суни на борту Международной космической станции и вернуть Boeing Starliner домой без экипажа является результатом преданности безопасности", – заявил администратор NASA Билл Нельсон.

Ведь при стыковке капсулы Starliner с МКС в июне возникли сбои в работе пяти из 28 двигателей.

"Мы имеем дело с очень сложной проблемой, связанной с двигателями. Трудно предусмотреть их эффективность и температуру, которую мы увидим при повторном запуске", – сказал руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

Оставили личные вещи

Астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор признались, что когда они отправлялись на Международную космическую станцию, оставили свои сумки ради ключевого оборудования. Они вылетели без собственных туалетных принадлежностей и других личных вещей, ведь надеялись вернуться на Землю через восемь дней. Они никак не ожидали, что их космическое путешествие затянется на 9 месяцев.

Новые задачи

Уильямс и Уилмор не входят в Экспедицию 71, международного экипажа из семи астронавтов, являющихся официальным персоналом космической станции. Однако NASA заявило, что они безупречно интегрировались с группой, выполняя ежедневные задания на борту орбитальной лаборатории. Астронавты-ветераны, в частности, инспектируют аппаратное обеспечение, участвуют в организации груза, проверках Starliner и помогают в научных экспериментах и технических демонстрациях.

Но теперь Суни и Бутч станут штатными членами экипажа экспедиции, они присоединятся к астронавтам Crew-9 SpaceX. В рамках новой команды астронавты-ветераны приступят к типичным задачам экипажа, таким как проведение выходов в открытый космос за пределами космической станции, обслуживание орбитальной лаборатории и проведение плотного графика научных экспериментов.

NASA подтвердило, что астронавты Starliner готовы к такой работе. "Бутч и Суни полностью обучены. Они способны и осведомлены о EVA (выходы в открытый космос), с робототехникой, со всеми вещами, которые нам нужны", – подчеркнула руководитель программы Международной космической станции NASA Дана Вайгель.

Эксперты подчеркнули, что были готовы к непредсказуемым обстоятельствам в космосе.

"Несколько лет назад мы приняли решение – зная, что это будет испытательный полет – убедиться, что у нас есть необходимые ресурсы, запасы и подготовка экипажа на случай, если им понадобится быть на МКС по какой-либо причине в течение более длительного промежутка времени" , – сказала Дана Вайгель.

Суни Уильямс выразила уверенность в NASA и сказала, что у нее "в сердце действительно хорошее ощущение, что космический корабль привезет нас домой, без проблем". И Уилмор подчеркнул, что тоже доверится миссии Crew-9.

По информации NASA, на МКС проводятся разные эксперименты, направленные на психическое здоровье астронавтов: от виртуальной реальности до фотографирования Земли. Все ради того, чтобы помочь астронавтам во время миссий, которые могут занять от шести до 12 месяцев, чувствовали себя счастливыми.

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