Застрявшие на МКС астронавты NASA рискуют получить необратимые изменения тела: от атрофии мышц и переломов до проблем со зрением

Астронавты NASA – 58-летняя Сунита Уильямс и 61-летний Барри "Бутч" Уилмор, с июня застрявшие на Международной космической станции, рискуют получить необратимые изменения своего организма. Эксперты предупреждают, что у американских астронавтов могут начаться разные недуги: от атрофии мышц и переломов до проблем со зрением, если их пребывание на МКС будет продлено до 2025 года.

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Многие исследования выявили, что длительные пребывания в космосе могут повлечь за собой потерю плотности костной ткани, атрофию мышц, интенсивное облучение, проблемы со зрением и другие серьезные проблемы со здоровьем. Астронавты также проходят разные уровни подготовки в зависимости от продолжительности миссии, включая тесты на состояние здоровья, позволяющие предположить, что Уилмор и Уильямс не были готовы к таким длительным маршрутам, пишет DailyMail.

Напомним, что капсула Boeing Starliner, доставившая Барри Уилмора и Суниту Уильямс на МКС 6 июня 2024 года, оказалась неисправной. Поэтому миссия астронавтов-ветеранов, которая должна была длиться 8 дней, может затянуться более чем на 8 месяцев.

"В общем, почти все физиологические изменения, которые мы видим во время полета человека в космос, зависят от дозы. Чем дольше вы там, тем большее изменение – по крайней мере в известной степени", – сказала профессор прикладной физиологии и кинезиологии в Университете Флориды Рейчел Зайдлер.

По данным экспертов, МКС имеет лишь около 90 процентов силы тяжести, которую мы ощущаем на Земле. Жизнь в условиях пониженной гравитации означает, что кости и мышцы тела работают не столь интенсивно, как они должны, и это приводит к значительной потере плотности костной ткани и атрофии мышц.

"Космонавты испытывают ускоренную потерю костной ткани с угрожающей скоростью – примерно в 12 раз быстрее тяжелого остеопороза на Земле. Остеопороз увеличивает риск переломов. Переломы бедра вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку они могут лишить независимости и увеличить риск смертности", – рассказал основатель и генеральный директор клиники здоровья костей Кайл Загродски.

По данным Европейского космического агентства, астронавты во время продолжительных космических миссий могут потерять до 50 процентов своей мышечной массы. Это может поставить под угрозу их способность выполнять физически тяжелую деятельность как во время, так и после миссии, а также вызвать боль и дискомфорт.

Эксперты NASA отмечают, что низкая гравитация даже изменяет форму и работу сердец астронавтов. А именно, в космосе сердце меняется с овального (как полный водяной шар) на круглый шар (как наполненный воздухом шар).

Врачи предупреждают, что мышцы сужающие кровеносные сосуды также атрофируются во время длительных космических полетов, а это значит, что они также не могут контролировать кровоток. Исследование показало, что во время продолжительной космической миссии астронавты могут потерять до 50 процентов своей сердечно-сосудистой выносливости.

Рейчел Зайдлер также добавила, что поскольку телесные жидкости смещаются вверх во время космического полета, это может привести к проблемам со зрением, когнитивными функциями, равновесием и координацией.

Некоторые астронавты сообщают, что во время длительной миссии чувствовали "космический туман". Подобно мозговому туману, это малоизвестное явление может заставить астронавтов чувствовать себя растерянными и дезориентированными, а также вызвать тошноту, рвоту и перепады настроения.

Согласно данным Американской академии офтальмологии, почти половина астронавтов сообщают об ухудшении зрения по возвращении с длительных миссий на МКС.

Однако есть некоторые вещи, которые могут сделать космонавты для борьбы с последствиями низкой гравитации. Ведь МКС оснащена специальным тренажером, который можно использовать в течение двух часов в день, чтобы снизить потерю мышц и костей.

Но есть одна опасность, которой астронавты не смогут избежать – это радиация. МКС имеет экранирование, чтобы уменьшить количество космического излучения, которому подвергаются астронавты. Но они все еще выдерживают примерно в 365 раз больше радиации, чем люди на Земле. То есть за каждый день, который астронавт проводит на МКС, он подвергается годовому излучению равному той радиации, которую он испытал бы на нашей планете. По данным NASA, это может увеличить риск развития рака в более позднем возрасте.

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