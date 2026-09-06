На Земле готовят миссию к Альфе Центавра продолжительностью 80 тысяч лет: когда ожидается старт

Некоммерческая организация Fermi Explorer объявила о сборе средств для подготовки новой космической миссии – отправки небольшого "роботизированного космического аппарата" к ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра. Если проект будет реализован, старт миссии (и, соответственно, старт космического корабля) может состояться уже в 2029 году. А само путешествие продлится около 80 тысяч лет.

Видео дня

Инициаторами проекта являются основатели компании Starcloud во главе с президентом Fermi Explorer Филиппом Джонстоном. К проекту также присоединились бывший президент Blue Origin Роб Мейерсон и генеральный директор AstroForge Мэтт Джалич.

Джонстон и его коллеги пока лишь обнародовали требования к своей миссии для сбора средств и последующего тендерного процесса. То есть подрядчики по проектированию аппарата, его строительству, запуску и эксплуатации пока не определены. А стоимость всего проекта составляет 15 миллионов долларов. Именно такую сумму надеются собрать в Fermi Explore.

Что известно об Альфе Центавра

Альфа Центавра – это ближайшая к Солнечной система из трех звезд, расположенная на расстоянии 4,4 световых лет от Земли. Звезды Альфы Центавра занимают четвёртое место по яркости на земном небе после Сириуса, Канопуса и Арктура.

Главная составляющая Альфы Центавра – это бинарная система, состоящая из звезд A (ее принято называть Ригил Кентаврус) и B (название – Толиман). Ригил Кентаврус больше нашей звезды: его диаметр и масса превышают солнечные в 1,2 раза. Толиман – оранжевая звезда, диаметр которой составляет 86 % от солнечного.

Ригил Кентавр гравитационно связан с Толиманом в бинарной системе. По данным NASA, их разделяет всего 23 астрономических единицы (одна такая единица – это среднее расстояние между Землёй и Солнцем, то есть 150 млн км).

На сегодняшний день точно известно, что в системе Альфа Центавра есть как минимум пять планет, которые вращаются по сложным, но стабильным орбитам между звездами Ригил Кентавр и Толиман.

Что известно о проекте Fermi Explore

Сотрудники Starcloud, задействованные в проекте Fermi Explore, – это специалисты, работающие в NASA (а именно – занимаются созданием орбитальных центров обработки данных). Они считают, что начать межзвездные исследования можно с помощью уже имеющихся технологий и не ждать появления принципиально новых двигательных систем.

Проект предусматривает создание космического аппарата общей массой от 100 до 200 килограммов с электрической двигательной установкой (в Fermi Explore такую установку считают более эффективной, чем традиционные химические двигатели).

На борту аппарата разместят небольшую полезную нагрузку массой в один килограмм. Что именно войдет в эту полезную нагрузку, пока не определено.

После вывода аппарата в космос он должен выполнить серию гравитационных маневров вблизи Солнца – для разгона до скорости 24,2 километра в секунду. На маневры, разгон и выход за пределы Солнечной системы уйдет 12 лет.

При такой скорости миссия к Альфе Центавра продлится 80 тысяч лет.

Команда не рассматривает возможность посадки зонда на какую-либо планету Альфы Центавра.

Что говорят в Fermi Explore

"Мы надеемся стать первыми, кто отправится к Альфе Центавра, и последними, кто прибудет туда. Никого из нас не будет, когда это путешествие закончится, и в этом вся суть. Главное – сделать первый достижимый шаг и вдохновить будущие поколения продолжать преодолевать ограничения, которые мы унаследовали", – говорит президент Fermi Explorer Филип Джонстон.

По его мнению, весь проект Fermi Explorer является достаточно амбициозным, но осуществимым.

Fermi Explorer обратились к NASA, предложили Агентству присоединиться к проекту, однако окончательного ответа пока не получили.

Также предлагается использовать для запуска миссии коммерческую ракету SpaceX (в рамках совместной миссии), но и это предложение пока не принято окончательно.

Как сообщал OBOZ.UA, космический аппарат "Вояджер-1" непрерывно удаляется от Земли с 1977 года и сейчас находится примерно в 25 млрд км от Солнца. Он летит со скоростью около 17 км/с, но за почти полвека преодолел лишь около 1/370 светового года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!