Космический аппарат "Вояджер-1" летит уже почти 50 лет: где он сейчас

Космический аппарат "Вояджер-1" непрерывно удаляется от Земли с 1977 года и сейчас находится примерно в 25 млрд км от Солнца. Он летит со скоростью около 17 км/с, но за почти полвека преодолел лишь около 1/370 светового года.

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Об этом пишет Space Daily. "Вояджер-1" — самый удаленный от Земли объект, созданный человеком.

Аппарат запустили в сентябре 1977 года. С тех пор он движется по инерции — его двигатель не работает. Скорость около 17 км/с "Вояджер-1" набрал благодаря гравитационным маневрам во время пролетов мимо планет.

В настоящее время аппарат находится примерно в 170 раз дальше от Солнца, чем Земля, — на расстоянии около 25 млрд км.

В 2012 году "Вояджер-1" пересек гелиопаузу — границу, где поток частиц от Солнца сменяется межзвездным пространством. Он стал первым космическим аппаратом, вышедшим в межзвездное пространство.

До одного светового года – ещё тысячи лет

Световой год — это расстояние, которое свет преодолевает за один год, или примерно 9,5 трлн км. Это около 63 тыс. расстояний между Землей и Солнцем.

Если "Вояджер-1" и дальше будет двигаться со скоростью 17 км/с, на преодоление одного светового года ему понадобится около 17 тысяч лет.

Примерно через 40 тысяч лет аппарат пройдет на расстоянии 1,6 светового года от тусклой звезды Gliese 445. Это будет самое близкое сближение "Вояджера-1" с другой звездой на его нынешней траектории.

В то же время NASA ожидает, что в ноябре 2026 года "Вояджер-1" станет первым созданным человеком объектом, который будет находиться на расстоянии одного светового дня от Земли.

Тогда радиосигналу понадобится примерно сутки, чтобы дойти до аппарата, и ещё около суток — чтобы вернуться обратно.

Мощность "Вояджера-1" постепенно уменьшается. Аппарат получает энергию от тепла, выделяемого при распаде плутония, но каждый год теряет примерно четыре ватта доступной мощности. В начале миссии этот показатель составлял около 470 Вт, а теперь осталось менее половины.

Чтобы продлить работу аппарата, инженеры Лаборатории реактивного движения NASA постепенно отключают его научные приборы. В начале 2025 года отключили систему исследования космических лучей, а в апреле 2026-го — прибор для измерения низкоэнергетических заряженных частиц.

В настоящее время работают два научных прибора: один измеряет магнитные поля, другой регистрирует плазменные волны. Команда также готовила дополнительные меры по экономии энергии, которые тестировались до середины 2026 года, чтобы продлить работу миссии.

В течение следующих нескольких лет энергии станет недостаточно для работы каких-либо приборов, и "Вояджер-1" потеряет связь с Землей.

Однако он не остановится. Аппарат продолжит движение со скоростью около 17 км/с — уже без научных наблюдений и радиосвязи с Землей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что учёные, возможно, разгадали одну из загадок Урана, обнаруженную во время пролёта космического аппарата "Вояджер-2" в 1986 году. Исследователи из Университетского колледжа Лондона предположили, что необычные характеристики магнитосферы планеты могли быть связаны с чрезвычайно мощной солнечной бурей, которая произошла именно во время визита зонда.

"Вояджер-2" остается первым и пока единственным космическим аппаратом, который исследовал Уран непосредственно во время пролета. По данным исследователей, аппарат прибыл к планете лишь через несколько дней после того, как сильный солнечный ветер сжал её магнитосферу примерно до 20 % от обычного объёма.

Ученые предположили, что из-за этих условий наблюдения могли сформировать неполное представление о магнитном поле Урана. Поэтому исследователи выступают за новую миссию к планете, которая позволила бы изучить её в других условиях.

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