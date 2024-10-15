Место мертвых. Под храмом в Мексике нашли подземный мир

Под храмом в Мексике археологи из проекта Lyobaa подтвердили наличие подземных камер и тоннелей. Ценную находку обнаружили под Метлой – сапотекским "Местом мертвых".

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Команда экспертов использовала передовые геофизические методы, такие как георадар (GPR), электрорезистивная томография (ERT) и сейсмическая шумовая томография. В ходе исследований ученые обнаружили большую пустоту под главным алтарем в церкви Сан-Пабло Апостол в Митле и сеть туннелей, простирающихся в нескольких направлениях, пишет Heritage Daily.

По историческим данным, Митла – это археологический памятник, главный религиозный центр народа сапотеков, расположенный в долине Оахака в современном штате Оахака на юге Мексики. Метла, также известная как Миктлан науатль, означает "место мертвых" или "подземный мир", ведь это был погребальный комплекс в период 100-650 гг. н. е.

"Новое открытие согласуется с давними свидетельствами, включая слова доминиканского отца XVII века Франсиско де Бургоа, который описал лабиринт камер и тоннелей под этим местом, которые древние сапотеки считали вход в подземный мир", – заявили исследователи проекта Lyobaa.

Команда ученых также обнаружила другие подземные геофизические аномалии в группах Кальварио, Арройо и Южной группе поверхностных структур, которые могут соответствовать более неисследованным камерам или гробницам.

"Георадар обнаружил потенциальные остатки более ранней монументальной лестницы под нынешним уровнем пола дворца в группе колонн, что имеет важное влияние на хронологию этого места", – говорится в заявлении исследователей.

Проект намерен подтвердить данные с помощью дополнительных зондов и археологических раскопок, чтобы определить точную природу обнаруженных геофизических аномалий.

Предыдущие геологические исследования, проведенные учеными из Национального института антропологии и истории, Национального автономного университета Мексики и Ассоциации проектов ARX, выявили доказательства того, что Митла была охвачена мощным сейсмическим оползнем в 15 веке нашей эры. Именно поэтому сейчас все спрятано под землей.

Следует отметить, что Сан-Пабло-Вилла-де-Митла расположен в предгорьях Сьерра-Норте, на крайнем востоке долины Тлаколула, сейсмически активного региона. Неудивительно, что анализ ученых обнаружил, что недра в районе Митла содержат неправильные слои, состоящие из отложений и материалов, транспортируемых массивным смещением.

Это подтверждает исследование геолога Виктора Гьюго Гардуньо Монроя, еще раньше предполагавшего, что поселение Митла было похоронено под большим отложением каменных лавин где-то в постклассический период (900–1520 гг. н. э.).

Исследователи считают, что землетрясение магнитудой 6 или 7 баллов, вероятно, повлекло за собой сдвиг в районе долины Оахака. Видимо, это событие и оказало решающее влияние на упадок этого региона.

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