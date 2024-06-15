На греческом острове Крит обнаружили здание с лабиринтом, где 4000 лет назад проводили ритуалы. Фото

Археологи сообщают, что 4000-летнее круглое сооружение, обнаруженное на вершине холма в Греции, могло использоваться для древних минойских ритуалов. Уникальное здание было обнаружено на вершине холма примерно в 51 километре от столицы Крита.

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Представители Министерства культуры Греции заявили, что здание, состоящее из восьми наложенных друг на друга каменных колец с небольшими стенками, чем-то похоже на лабиринт. Может быть, это и есть легендарный лабиринт, построенный для царя Миноса, пишет livescience.

Основываясь на стиле фрагментов керамики, обнаруженных во время раскопок, археологи предполагают, что загадочное сооружение уникально для Крита, ведь, вероятно, было построено минойцами между 2000 и 1700 годами еще до нашей эры. Минойскую культуру бронзового века называют первой подлинной цивилизацией в Европе. Она оставила после себя образцы уникальной керамики, драгоценностей, фресок и инновационную систему письма, которая не была полностью расшифрована.

Найденный лабиринт, с высоты птичьего лета напоминающий колесо, состоит из восьми концентрических круглых стен со средней толщиной 1,4 метра и максимальной высотой уцелевших стен в 1,7 метра. В центре лабиринта – круглое здание, разделенное на четыре квадранта. Общая площадь необычной находки – 1800 квадратных метров.

Во время раскопок во внутренних кольцах лабиринта археологи обнаружили много костей. Поэтому эксперты считают, что данное сооружение, вероятно, являлось церемониальным местом, где проводились ритуалы, связанные с пирами и принесением в жертву животных.

Любители древних мифов Греции стали называть этот лабиринт мистическим логовом Минотавра. Однако ученые отмечают, что Минотавр – это лишь вымышленное существо, лабиринт которого в мифе был расположен под землей.

Интересно, что найденный лабиринт, расположенный на вершине холма высотой 494 метра, был обнаружен при установке радиолокационной системы для нового аэропорта, обслуживающего город Кастелли. Теперь придется найти новое место для радиолокационного оборудования, ведь древнее место еще предстоит исследовать археологам и сделать его археологическим памятником.

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