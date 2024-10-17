На Google Maps заметили загадочное 'дверное отверстие' на вершине Антарктиды: что говорят ученые. Фото

Во время просмотра Карт Google в Антарктиде, юго-восточнее японской станции Showa, было замечено загадочное "дверное отверстие". После публикации интересного фото в сети появилось немало объяснений "гигантской двери" от пользователей.

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Однако ученые не видят в этой фотографии ничего мистического. Объяснение достаточно банальное, как для Антарктиды, ведь отверстие в снегу – это айсберг, пишет DailyMail.

Когда "дверное отверстие" опубликовали в сети с координатами Google Maps 69°00'50"S 39°36'22"E, объяснений загадочного явления появилось немало. Кто-то написал, что "это на самом деле дом отдыха Бигфутов", другие уверяли, что на фото – шаттл из "Звездного пути", а еще кто-то был уверен, что это – "инопланетный артефакт", пишет IflScience. Среди вариантов были и менее приземленные мысли: "Просто дверь Боинга залетела сюда".

А один пользователь даже предположил, что это может быть "большое хранилище семян, как то, что на Шпицбергене, Норвегия".

В то время как люди шутили, профессор гляциологии в Университете Ньюкасла Бетан Дэвис посмотрела на координаты в Google Планета Земля, что позволило ей увидеть исторические изображения этого места.

"Этот объект находится в зоне морского льда в Восточной Антарктиде, недалеко от побережья. Там есть ряд островов, и вода довольно мелкая. Это айсберг, севший на землю, а теперь застрявший и тающий на месте. Вы можете увидеть многие другие айсберги в этом районе", – объяснила загадочное фото Бетан Дэвис.

Содиректор Института Грантема профессор Мартин Сигерт согласился с коллегой. профессором Дэвисом. "Это просто поток льда вокруг твердого подледникового препятствия, на который также влияет таяние и повторное замерзание, а также ветер", – подтвердил Мартин.

OBOZ.UA ранее писал, что украинские полярники показали фото пингвинов, оккупировавших станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде.

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