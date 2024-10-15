Большое возвращение пингвинов: почти четыре тысячи птиц оккупировали станцию 'Академик Вернадский'. Фото

В Антарктике набирает обороты весна и вокруг острова Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", скрещивается морской лед. Поэтому тысячи субантарктических пингвинов возвращаются сюда, чтобы занять лучшие места для гнездования.

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Биолог 29-й УАЭ Светозар Давиденко насчитал на острове около 4000 пингвинов. И с каждым днем они продолжают прибывать, написали украинские исследователи на своей странице в Facebook.

"Некоторые скалы, хорошо подходящие для постройки гнезд, уже выглядывают из-под снега. Поэтому пингвины активно делят между собой такие участки", – отметил ученый Свитозар Давыденко.

По словам экспертов, в конце октября – начале ноября у этих птиц начинается период гнездования. И они начинают строить гнезда из камней, предпочитая повышенные участки.

Сейчас полярники не берутся прогнозировать, сколько субантарктических пингвинов будет в этом году гнездиться вокруг острова Галиндез. Напомним, что в прошлом году их количество было рекордным – 7 тысяч птиц.

OBOZ.UA ранее писал, что полярники показали фото тюленят, родившихся возле станции "Академик Вернадский".

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