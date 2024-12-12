'Мы готовимся творить историю': самый быстрый зонд в мире анонсировал рекордный облет Солнца в канун Рождества

Самый быстрый зонд в мире Parker Solar Probe анонсировал рекордный облет Солнца в канун Рождества. Космический аппарат NASA "готовится творить историю"

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24 декабря зонд пролетит в пределах 6,1 миллиона километров над поверхностью раскаленной звезды с огромной скоростью – 690 000 км/ч. Parker побьет свои рекорды скорости и ближайшего контакта с Солнцем, пишет Space.

"Мы готовимся творить историю. Солнечный зонд Parker открывает нам глаза на новую реальность о нашей звезде", – сказал научный руководитель миссии Нур Равафи, добавив, что понадобятся десятилетия, чтобы разобраться в данных, отправленных зондом домой.

Parker Solar Probe, размером примерно с небольшую машину, завершил свое последнее вращение у Венеры в прошлом месяце. Это направило космический аппарат на путь, который поможет ему приблизиться к Солнцу ближе, чем любой объект, созданный человеком раньше, говорят ученые.

Ожидается, что 24 декабря солнечный зонд прорежет все держащиеся на Солнце шлейфы плазмы, и даже пролетит через участок солнечного извержения, говорят эксперты.

По словам ученых, в октябре Солнце достигло самой бурной фазы за свой 11-летний цикл, а это означает, что космический аппарат вскоре сможет изучать мощные солнечные вспышки, которые происходят друг на друге, предоставляя ученым подробные данные о хаотичной работе нашей звезды.

Подвиг зонда Parker состоится с утра 24 декабря, но связи с ним в это время не будет, говорят специалисты. Незадолго до и после ближайшего подхода – 21 и 27 декабря – ученые будут искать звуковой сигнал от зонда, который подтвердит его исправность.

Если все пойдет по плану, первые изображения после встречи могут появиться, как только наступит Новый год, а научные данные появятся через несколько недель после этого, отметил Нур Равафи.

Ученые отмечают, что с момента запуска в 2018 году зонд Parker Solar Probe помог расшифровать давние загадки о нашей звезде, главной из которых является то, как ее разреженная внешняя атмосфера, корона, становится в сотни раз горячее, чем дальше она простирается от Солнца.

В 2022 году случайное выравнивание зонда с европейским космическим кораблем Solar Orbiter дало ученым редкую возможность изучить тот же участок солнечного ветра, обнаружив, как наполненные энергией плазменные волны ускоряют солнечный ветер до его неожиданно высоких скоростей, говорят специалисты.

Parker также предоставил первые убедительные доказательства давно теоретизированной, но неуловимой беспылевой зоны вокруг Солнца, которая создается солнечным светом, нагревая космическую пыль до высоких температур и превращая ее в газ.

Разработчики отмечают, что Parker Solar Probe уже в течение шести лет прекрасно выполняет свои задачи, ведь оборудован всем необходимым – включая специальный тепловой щит и автономную систему, которая защищает зонд от "гнева" Солнца, даже если он направлен на нашу звезду.

Во время ближайшего приближения к Солнцу передняя часть теплового щита достигнет шипящих 982 градусов Цельсия. Команда миссии уверена, что космический аппарат и его инструменты могут выдерживать температуру до 1371°C.

"Действительно прекрасно видеть всю науку, которая стала возможной благодаря тому, что мы хорошо подготовились", – подчеркнула ведущий инженер системы тепловой защиты зонда Элизабет Конгдон. Специально разработанное белое покрытие будет отражать большую часть тепла обратно в космос, чтобы сам зонд наблюдал относительно комфортную температуру, добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что зонд NASA столкнулся с солнечным взрывом и показал то, чего никто раньше не видел.

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