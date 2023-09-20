Зонд NASA столкнулся с солнечным взрывом и показал то, чего раньше никто не видел. Видео

Солнечный зонд NASA Parker зафиксировал невиданное ранее явление вблизи Солнца. Аппарат столкнулся с корональным выбросом массы из Солнца и снял на видео, как этот взрыв разметает космическую пыль.

Об этом говорится в блоге американского агентства NASA (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Запись была сделана 5 сентября 2023 года.

Взрыв, известный как корональный выброс массы (CME). Такие события имеют последствия для всей Солнечной системы. Именно одно из таких последствий зонд NASA впервые в истории позволил наблюдать ученым. Ему удалось снять то, как CME разгоняет межпланетную пыль.

Видео дня

"Эти взаимодействия между CME и пылью были теоретически предусмотрены два десятилетия назад, но не наблюдались до солнечного зонда Parker", – рассказал астрофизик из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Мэриленде (США) Гильермо Стенборг.

Облако космической пыли заполняет весь наш регион. Такая пыль состоит из обломков планет, комет и астероидов. Как и земная пыль, которая может казаться зависшей в пространстве, когда на нее падают солнечные лучи, космическая пыль способна отражать солнечный свет и создавать тот же эффект.

Когда команда миссии NASA просмотрела записи зонда, то обнаружили вспышку CME, за которой последовал спад фонового свечения. Это, по мнению ученых, указывало на то, что пыль была сдута прочь.

При этом, как отмечают ученые, "убранная" пыль была почти мгновенно заменена свежей, которую можно наблюдать на видео.

"CME вытеснил пыль на расстояние около 6 миллионов километров от Солнца – около одного шестого расстояния между Солнцем и Меркурием – но он почти сразу пополнился пролетевшей через Солнечную систему межпланетной пылью", – рассказали в NASA.

Это явление никогда раньше не видели вживую, поскольку ни один из изготовленных людьми аппаратов не приближался так близко к Солнцу, как это сделал солнечный зонд Parker. Ученые говорят, что аппарат NASA способен "целоваться" с Солнцем и прокладывать путь в науке, который ранее был недоступен.

В NASA объяснили, что увиденное зондом Parker имеет важное значение, "так как характеризовать динамику пыли в следе CME на расстоянии (с Земли – Ред.) очень сложно".

Исследователи считают, что изучение физики взаимодействия CME и космической пыли может иметь значение для прогнозирования погоды в космосе. Это даст ученым понимание того, как Солнце смешивается с мусором, летающим вокруг нашей системы.

Это также может помочь лучше понять, почему происходят перебои в работе спутников или систем связи, отключения электроэнергии и полярные сияния, вызванные деятельностью Солнца.

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