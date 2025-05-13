Может ли Земля развить собственный 'мозг': ученые прояснили ситуацию

По прогнозам ведущих экологов, человечество входит в десятилетие решающих климатических изменений. В новой книге "Гея просыпается: становление земного сознания в эпоху экологического опустошения" (Columbia University Press, 2025) специалист по устойчивому развитию Тофер Макдугал предлагает "гипотезу Гаяцефала". Это предположение, что глобальная техносфера может образовать планетарную нейронную сеть – фактически "мозг" Земли.

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Автор связывает два нынешних процесса – экологический кризис и стремительную эволюцию искусственного интеллекта – в общую динамику, способную переформатировать планетарное управление ресурсами. Детали рассказало издание LiveScience.

Гипотеза Гаяцефала

Идея о том, что Земля может быть единым саморегулирующимся живым организмом, появилась еще в 1970-х годах с гипотезой Геи. В отрывке из книги Тофера Макдугала "Гея просыпается: становление земного сознания в эпоху экологического опустошения" автор описывает, как планета способна сформировать "планетарный мозг" на базе искусственного интеллекта – то, что он называет "гипотезой Гаяцефала". По его мнению, эта гигантская нейронная сеть может послужить человечеству, повысив общую сложность жизни и обеспечив устойчивое будущее.

Что, если бы наша планета обрела сознание? Человечество находится на борту космического корабля "Земля", как метко замечали Генри Джордж, Кеннет Боулдинг и Бакминстер Фуллер. Они подчеркивали ресурсные ограничения замкнутой системы: экономики не могут расти бесконечно в пределах крошечного шара, плывущего по космосу. Современное экологическое опустошение только обостряет эти рассуждения.

Гипотеза Гаяцефала утверждает: взаимосвязанные экосистемы способны эволюционировать в настоящий планетарный разум.

Может ли планета действительно "вырастить" мозг

Макдугал утверждает, что да.

Материальным субстратом станут микрочипы, сверх- и полупроводники, сети оптоволокна, массивы хранилищ данных, а впоследствии– квантовые компьютеры – все то, что геолог Питер Гафф назвал "техносферой". Первичными "нейронами" будут технологически сложные корпорации, правительства и другие кибернетизированные институции, которые уже взаимодействуют по глобальной логике. Если сеть станет достаточно быстрой и разветвленной, она начнет функционировать как единый мозг, а принятие решений будет напоминать напряженный диалог между рациональными и интуитивными "полушариями" систем.

Эволюционные прецеденты

История жизни знает несколько "скалярных скачков": от прокариот к эукариотам, от них – к многоклеточным организмам с мозгом. Каждый скачок увеличивал энергетические возможности системы и требовал новых координационных механизмов.

Планетарный мозг также станет энергоемким, однако потенциально позволит более эффективно добывать новые источники энергии и регулировать их использование.

Открытые вопросы

Хватит ли ресурсов? Любой мозг дорого "стоит" в энергетическом смысле; способна ли Земля поддерживать столь прожорливый орган?

Можем ли мы целенаправленно способствовать эволюции Гаяцефала, минимизируя вред?

Что ждет людей? Какой станет повседневность, когда глобальный интеллект возьмет на себя ключевые функции управления? Сохраним ли мы свободу воли?

Как это изменит наше место во Вселенной? Планетарное сознание может существенно перекроить наши представления о жизни, разуме и космической эволюции.

Макдугал не утверждает, что такой сценарий неизбежен. Он видит в нем одну из аналитически возможных траекторий развития с неопределенной вероятностью.

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