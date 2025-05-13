Может ли Земля развить собственный "мозг": ученые прояснили ситуацию
По прогнозам ведущих экологов, человечество входит в десятилетие решающих климатических изменений. В новой книге "Гея просыпается: становление земного сознания в эпоху экологического опустошения" (Columbia University Press, 2025) специалист по устойчивому развитию Тофер Макдугал предлагает "гипотезу Гаяцефала". Это предположение, что глобальная техносфера может образовать планетарную нейронную сеть – фактически "мозг" Земли.
Автор связывает два нынешних процесса – экологический кризис и стремительную эволюцию искусственного интеллекта – в общую динамику, способную переформатировать планетарное управление ресурсами. Детали рассказало издание LiveScience.
Гипотеза Гаяцефала
Идея о том, что Земля может быть единым саморегулирующимся живым организмом, появилась еще в 1970-х годах с гипотезой Геи. В отрывке из книги Тофера Макдугала "Гея просыпается: становление земного сознания в эпоху экологического опустошения" автор описывает, как планета способна сформировать "планетарный мозг" на базе искусственного интеллекта – то, что он называет "гипотезой Гаяцефала". По его мнению, эта гигантская нейронная сеть может послужить человечеству, повысив общую сложность жизни и обеспечив устойчивое будущее.
Что, если бы наша планета обрела сознание? Человечество находится на борту космического корабля "Земля", как метко замечали Генри Джордж, Кеннет Боулдинг и Бакминстер Фуллер. Они подчеркивали ресурсные ограничения замкнутой системы: экономики не могут расти бесконечно в пределах крошечного шара, плывущего по космосу. Современное экологическое опустошение только обостряет эти рассуждения.
Гипотеза Гаяцефала утверждает: взаимосвязанные экосистемы способны эволюционировать в настоящий планетарный разум.
Может ли планета действительно "вырастить" мозг
Макдугал утверждает, что да.
Материальным субстратом станут микрочипы, сверх- и полупроводники, сети оптоволокна, массивы хранилищ данных, а впоследствии– квантовые компьютеры – все то, что геолог Питер Гафф назвал "техносферой". Первичными "нейронами" будут технологически сложные корпорации, правительства и другие кибернетизированные институции, которые уже взаимодействуют по глобальной логике. Если сеть станет достаточно быстрой и разветвленной, она начнет функционировать как единый мозг, а принятие решений будет напоминать напряженный диалог между рациональными и интуитивными "полушариями" систем.
Эволюционные прецеденты
История жизни знает несколько "скалярных скачков": от прокариот к эукариотам, от них – к многоклеточным организмам с мозгом. Каждый скачок увеличивал энергетические возможности системы и требовал новых координационных механизмов.
Планетарный мозг также станет энергоемким, однако потенциально позволит более эффективно добывать новые источники энергии и регулировать их использование.
Открытые вопросы
- Хватит ли ресурсов? Любой мозг дорого "стоит" в энергетическом смысле; способна ли Земля поддерживать столь прожорливый орган?
- Можем ли мы целенаправленно способствовать эволюции Гаяцефала, минимизируя вред?
- Что ждет людей? Какой станет повседневность, когда глобальный интеллект возьмет на себя ключевые функции управления? Сохраним ли мы свободу воли?
- Как это изменит наше место во Вселенной? Планетарное сознание может существенно перекроить наши представления о жизни, разуме и космической эволюции.
Макдугал не утверждает, что такой сценарий неизбежен. Он видит в нем одну из аналитически возможных траекторий развития с неопределенной вероятностью.
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