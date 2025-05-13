На Марсе может быть океан: ученые сделали открытие: ученые сделали открытие

Появляется все больше убедительных доказательств того, что под запыленными красными равнинами Марса может скрываться открытие, способное радикально изменить представление о Вселенной. Речь идет о гигантском резервуаре жидкой воды, запертом глубоко в коре планеты.

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Марс давно привлекает ученых следами древних водоемов, каналов и дельт. Но ключевой вопрос – куда исчезла вся эта вода, когда планета остыла и превратилась в холодную пустыню – остается открытым. Детали рассказало издание The Conversation.

Тайна исчезнувшей воды

Около 4-3 миллиардов лет назад, в эпохи Ноахийского и Гесперийского периодов, на поверхности Марса текли реки, блестели озера и, возможно, даже существовал океан.

Новое исследование было проведено на основе сейсмических данных миссии NASA InSight. Ученые обнаружили, что сейсмические волны замедляются в слое на глубине от 5,4 до 8 км под поверхностью. Это явление вероятнее всего связано с наличием жидкой воды в пористых горных породах.

Однако с потерей магнитного поля атмосфера планеты начала постепенно развеиваться, в результате чего значительная часть воды испарилась или замерзла. Часть, как считается, ушла в космос, другая стала ледовыми шапками или вошла в состав минералов. Однако эти процессы не объясняют всего объема воды, который, согласно расчетам, должен был бы покрывать Марс слоем глубиной 700-900 метров.

Одна из ведущих гипотез гласит, что потеря воды могла произойти путем просачивания глубоко в кору планеты, особенно после интенсивной метеоритной бомбардировки в древности. Эти удары могли создать трещины, сквозь которые вода проникла под поверхность, где более теплые условия способствовали ее сохранению в жидком состоянии.

Сейсмическое "сканирование" коры Марса

В 2018 году аппарат InSight совершил посадку на Марсе с целью исследовать внутреннее строение планеты. Одним из главных инструментов был высокочувствительный сейсмометр, который фиксировал вибрации, возникающие в результате ударов метеоритов и тектонической активности.

Анализ сдвиговых сейсмических волн позволил выявить аномальный слой между 5,4 и 8 км в глубину, где волны существенно замедлялись. Это свидетельствует о присутствии очень пористых пород, заполненных жидкостью, по структуре похожих на водоносные горизонты на Земле.

По предварительным расчетам, этот подземный резервуар может содержать объем воды, эквивалентный глобальному океану глубиной 520-780 метров. Этот показатель почти полностью согласуется с оценками потерянной воды после учета других факторов – потерь в космос, минерального связывания и современных полярных шапок.

Ученые проанализировали высокочастотные сигналы – своеобразное "высокое разрешение" в сейсмологии – и рассчитали так называемые функции приемника: это как акустические сигнатуры, возникающие при прохождении волн сквозь различные слои пород. Именно эти сигнатуры позволили определить наполненный водой подповерхностный слой.

Почему это открытие важно

Жидкая вода – ключевой элемент для существования жизни, по крайней мере в ее земном понимании. На нашей планете глубокие водоносные горизонты могут быть заселены микроорганизмами. Существуют ли подобные экосистемы под поверхностью Марса – пока что вопрос без ответа.

Кроме того, жидкая вода – ценный ресурс для будущих космических миссий. Она может быть использована для производства питьевой воды, кислорода, топлива. Впрочем, бурение на глубину более 5 км на другой планете - это технологический вызов, который еще ждет своего решения.

По состоянию на сегодня сейсмические данные покрывают лишь ограниченный участок поверхности Марса, поэтому для полноценной картины необходимы новые миссии с расширенной сетью сейсмометров.

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