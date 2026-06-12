Млечный Путь неуклонно движется к невидимой части космоса: что это означает

Если вам когда-нибудь казалось, что вы тратите всю свою жизнь на попытки добраться до точки, которая неуклонно удаляется от вас, то для этого есть вполне логичная причина. Как выяснилось, вся наша галактика с бешеной скоростью притягивается к невидимому участку космоса, однако, несмотря на неустанное движение вперед, нам суждено никогда туда не добраться.

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О загадочном луче притяжения рассказало издание IFL Science. Этот луч, в плену которого оказался Млечный Путь, был создан гравитационной силой огромного скопления массы под названием Великий аттрактор (The Great Attractor). Он расположен в так называемой "зоне уклонения". Это область космоса, которую мы не можем увидеть, поскольку ее закрывает свет и пыль галактической плоскости нашего Млечного Пути.

Несмотря на это, уже около 40 лет нам известно, что наша галактика движется в направлении Великого аттрактора со скоростью примерно 600 километров в секунду. Это открытие сделала группа астрономов, известная как "Семь самураев". Они наблюдали за скоростью и направлением движения 400 эллиптических галактик и в итоге обнаружили, что нас и многих наших космических соседей притягивает нечто колоссальное, расположенное на расстоянии от 150 до 250 миллионов световых лет от Земли.

В 2014 году исследователи смогли разобраться в происходящем немного точнее. До этого момента было известно, что Млечный Путь и в целом наша группа галактик притягиваются к скоплению Девы, которое, в свою очередь, втягивалось еще более крупным объединением – сверхскоплением Девы. Однако новые наблюдения показали, что вся эта структура также дрейфует в сторону еще более масштабного скопления, известного как сверхскопление Ланиакея.

В самом сердце Ланиакеи находится гравитационное ядро, которое питает весь этот процесс, засасывая все вокруг себя, и именно это скопление массы мы и называем Большим аттрактором. Мы не можем наблюдать его непосредственно и не знаем, что именно находится внутри него, но мы четко видим влияние Большого аттрактора не только на нашу собственную галактику, но и на примерно 100 000 других, которые так же тянутся к нему.

Впрочем, нам не суждено в конце концов всем оказаться в одной точке. Большой аттрактор, эта космическая финишная черта, тоже не стоит на месте, а непрерывно удаляется от нас.

Постоянное расширение Вселенной, которое, возможно, подпитывается силой тёмной энергии, гарантирует, что расстояние между нами и Большим аттрактором только увеличивается, даже несмотря на то, что мы мчимся прямо к нему с огромной, по земным меркам, скоростью. Сейчас мы все еще находимся достаточно близко, чтобы оставаться в ловушке его гравитационного поля, но через несколько миллиардов лет Большой аттрактор отдалится от нас настолько, что это очарование рассеется, и мы так и не встретимся.

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