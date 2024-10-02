Трон 'королевы Анд' нашли в комнате с морскими монстрами: могущественная женщина правила 1300 лет назад. Фото

В Перу археологи обнаружили таинственное здание передовой утраченной цивилизации, известной как "греки Анд". Самой интересной находкой стал 1300-летний трон, принадлежавший правительнице-женщине.

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Исследователи также раскопали древний тронный зал, украшенный фресками могущественных женщин, переплетенными с морскими существами и монстрами. На стенах еще есть изображение полулуны, сидящей на почетном месте и принимающей гостей, пишет TheSun.

Исследователям удалось раскопать уникальный тронный зал, датируемый VII веком, правлением Моче. По словам ученых, потерянная цивилизация Моче, которую называли "греками Анд", 2000 лет назад царила на северном побережье Перу в течение 500 лет.

Ученые отмечают, что Моче славились своими элитными гробницами, исключительной архитектурой, детальными художественными изображениями, сложными артефактами и богатыми религиозными образами.

Поэтому в найденном зале нет чистой стены. "Все разрисовано и прекрасно украшено мифологическими сценами и персонажами", – рассказала руководитель проекта археологических раскопок Панамарка на северо-западном побережье Перу Джессика Ортис.

Но самое большое внимание археологов привлекли фрески с изображением женщины-правительницы на троне. По словам исследователей, женщина, изображенная на фресках трона, ассоциируется с символами полумесяца, моря и его существ, а также искусства прядения и ткачества. Эксперты даже нашли доказательства человеческих волос и износа на камне, что указывает на то, что трон использовался человеком. "Самое интересное – это следы износа", – отметил археолог Хосе Очатома.

Рядом с тронным залом исследователи обнаружили комнату с фресками, на которых изображены воины, антропоморфное оружие и гонящийся за человеком монстр. Очатома добавил, что в этой комнате "зафиксированы сцены, относящиеся к идеологии Моче".

"Панамарка продолжает удивлять нас не только неустанным творчеством своих художников, но и тем, что их работы переворачивают наши ожидания по поводу гендерных ролей в древнем мире Моче", – подытожила профессор истории искусства в Колумбийском университете Лиза Тревер.

Ранее OBOZ.UA писал, что на северо-западе Перу археологи обнаружили руины церемониального храма, которому примерно 5000 лет.

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