Механика или автомат? Учёные выяснили, какая коробка передач лучше для мозга

Японские исследователи выяснили, как вождение автомобиля может предотвратить проявление деменции. Так, например, автомобили с механической коробкой передач могут способствовать развитию префронтальной коры головного мозга.

Видео дня

Об этом говорится в результатах исследования профессора Рюти Кавашими из Университета Тохоку. Его приводит японский журнал BestCar.

Что известно

Согласно тексту исследования, вождение автомобиля с механической коробкой передач полезно для развития мозга по нескольким причинам:

управление автомобилем с МКПП активирует префронтальную кору головного мозга , требуя одновременного использования сцепления, переключения передач, управления акселератором и осознания окружающей обстановки;

, требуя одновременного использования сцепления, переключения передач, управления акселератором и осознания окружающей обстановки; это создает более эффективную нагрузку на когнитивные функции мозга, чем вождение автомобиля с пассивной автоматической коробкой передач (АКПП).

Согласно исследованию, регулярное вождение транспортных средств с механической коробкой передач (мотоциклов и автомобилей с механической коробкой передач) в качестве хобби оказывает значительное влияние на поддержание психического здоровья и когнитивных функций.

Исследователь пояснил, что вождение автомобиля с механической коробкой передач помогает предотвратить деменцию, поскольку способствует выработке эндорфинов.

"Сейчас, когда мы привыкли к автомобилям с автоматической коробкой передач, ощущение самостоятельного выбора передачи, нажатия на сцепление и переключения передач освежает. Тот факт, что вам нужно нажимать на сцепление левой ногой и плавно включать его одновременно с акселератором, принципиально отличается от простых автоматических коробок передач и вариаторов, где вы просто переключаете передачу в диапазон D, нажимаете на акселератор и тормоз", – говорится в тексте.

Напомним, ранее ученые назвали две привычки, которые указывают на высокий интеллект человека. Некоторые привычки и поведение часто воспринимаются в обществе как признак низкого интеллекта, в частности, ругань и разговоры с самим собой.

Как сообщал OBOZ.UA, психологи определили три хобби, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ. В этот список вошли следующие увлечения: игра на музыкальных инструментах, чтение книг и решение логических головоломок, что стимулирует когнитивные процессы и способствует развитию навыков, необходимых для эффективного мышления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!