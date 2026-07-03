Названы две привычки, свидетельствующие о высоком интеллекте: это может удивить

Некоторые привычки и модели поведения в обществе часто воспринимаются как признак низкого интеллекта. Однако с точки зрения психологии человека всё не так однозначно.

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Об этом пишет журналистка американского молодежного журнала Vice Эшли Файк. Изучив ряд научных исследований, журналистка пришла к выводу, что нецензурная брань и привычка разговаривать с самим собой могут быть связаны с лучшими когнитивными способностями, развитой речью и более эффективной работой мозга.

Разговоры с самим собой

В качестве примера она привела работу исследователей Гэри Лупьяна и Дэниела Свингли, которые в 2011 году провели эксперимент, попросив группу людей найти определённый предмет среди набора изображений. Некоторые произносили название предмета вслух, а другие действовали молча.

В результате те, кто говорил вслух, нашли объект значительно быстрее остальных. По мнению ученых, слова не только описывают реальность, но и изменяют способ ее восприятия мозгом.

"Когда вы произносите слово, одновременно активируются две системы – речевое производство и слуховая обработка. Именно такое взаимодействие помогает мозгу эффективнее концентрироваться на задаче", – пишет журналистка.

Нецензурная брань

Что касается использования нецензурной лексики, исследование 2015 года поставило это утверждение под сомнение. Участники с лучшими результатами в тестах на вербальную скорость и словарный запас вместе смогли назвать больше всего нецензурных слов, тогда как у людей с самыми слабыми речевыми показателями был отмечен наименьший словарный запас.

Ученый-лингвист Тимоти Джей объяснил это тем, что нецензурная лексика может передавать эмоциональную точность, которую никогда не даст обычная речь. Наиболее эффективно это проявляется тогда, когда человек хорошо чувствует социальный контекст и языковые нюансы.

Как сообщал OBOZ.UA, психологи определили три хобби, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ. В этот список вошли следующие увлечения: игра на музыкальных инструментах, чтение книг и решение логических головоломок, что стимулирует когнитивные процессы и способствует развитию навыков, необходимых для эффективного мышления.

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