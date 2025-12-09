Марс мог быть тропическим оазисом: ученые удивили открытием

Представления о Марсе постепенно меняются: новые открытия показывают, что холодная и сухая планета могла иметь совсем другое прошлое. Результаты последнего исследования бросают вызов давним представлениям о "мертвой" красной планете и открывают неожиданные сценарии климатических изменений.

Ученые обнаружили минерал, который на Земле формируется только в условиях тропической влажности. Это свидетельствует, что на Марсе когда-то царили теплые и влажные условия, гораздо ближе к земным джунглям, чем к современной марсианской пустыне. Детали рассказало издание LiveScience.

Новые исследования образцов камней, найденных NASA Perseverance, свидетельствуют, что на Марсе когда-то существовали влажные, теплые области с интенсивными осадками, подобные тропическим регионам Земли.

Ученых заинтересовали необычно светлые породы, которые выделялись среди характерного марсианского ландшафта. При детальном анализе, как указано в статье, опубликованной в Communications Earth & Environment, оказалось, что это каолинит – глина, богатая алюминием.

На Земле каолинит формируется почти исключительно в условиях очень теплого, влажного климата, например, в тропических лесах, где в течение миллионов лет дожди вымывают другие минералы из пород.

"Поэтому когда вы видите каолинит в таком месте, как Марс – холодном, бесплодном и сухом – это однозначный знак, что когда-то воды было гораздо больше, чем сегодня", – объяснил ведущий автор исследования, почвовед Адриан Броз из Университета Пердью.

Команда сравнила структуру каолинита, обнаруженного Perseverance, с аналогичными образцами из Южной Африки и Сан-Диего. Минералы оказались поразительно похожими, что свидетельствует о подобных условиях их образования.

Спутниковые снимки Марса также показывают значительно большие залежи каолинита в других районах планеты. Но эти участки еще не были исследованы ни одним марсоходом.

"Пока мы не сможем добраться до этих районов, именно эти маленькие камни – наше единственное доказательство с поверхности", – отметила соавтор исследования, планетолог Брьони Горган.

Наличие каолинита на Марсе усиливает гипотезу, что когда-то красная планета была теплым и влажным миром, где существовали условия, благоприятные для жизни. Однако когда и как Марс потерял воду – вопрос до сих пор открыт.

Самая распространенная версия заключается в том, что между 3 и 4 миллиардами лет назад магнитное поле Марса ослабло. В результате солнечный ветер постепенно "сдул" атмосферу, сделав потерю воды неизбежной.

Исследователи подчеркивают: вода – ключевой элемент всех известных форм жизни. Поэтому обнаружение каолинита на Марсе может стать важным вкладом в поиски его былой пригодности к заселению.

"Все живое использует воду. И если мы находим свидетельства такой влаги в прошлом Марса, это открывает совсем другую страницу его истории", – отметил Броз.

