Марс был более похож на Землю, чем все думали: что обнаружили ученые

Марс мог быть гораздо более влажным, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует новое исследование, которое обнаружило более 15 000 километров древних рек на красной планете. Его результаты ставят под сомнение традиционное представление о Марсе как холодной и сухой планете на протяжении всей ее истории.

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Исследование провела команда под руководством Адама Лосекута, докторанта Открытого университета. Результаты были представлены на Национальной астрономической встрече Королевского астрономического общества 2025 года в Дареме (Великобритания).

Данные с орбиты, которые меняют представление о климате Марса

В центре исследования – Ноахис Терра, регион в южном нагорье Марса. Это один из старейших участков планеты, который сохранился почти неизменным в течение миллиардов лет. Именно здесь ученые обнаружили многочисленные извилистые речные хребты, или так называемые перевернутые каналы.

Эти хребты, как считают исследователи, образовались в результате твердения осадочных пород, которые оставались после речной активности, а затем обнажились из-за эрозии окружающих материалов. Их присутствие указывает на постоянство водных потоков, и, вероятнее всего, источником воды были осадки – не ледниковое таяние, а полноценная дождевая система.

Для анализа Лосекут и его команда использовали данные с трех орбитальных инструментов NASA:

Context Camera (CTX);

Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA);

HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

Эти инструменты позволили отобразить расположение, длину и морфологию речных систем на большой площади. Часть хребтов выглядит как отдельные сегменты, тогда как другие образуют ветвистые системы, которые простираются на сотни километров и поднимаются на десятки метров над окружающим ландшафтом.

Не короткий всплеск, а длительный дождливый климат

Особенности формы, масштаба и пространственного распределения хребтов свидетельствуют: водные процессы продолжались долго и были стабильными в геологическом масштабе. По мнению ученых, это опровергает предыдущие представления, согласно которым Марс был в основном холодной и сухой планетой, где вода появлялась только во время кратковременных периодов таяния ледников.

"Изучение Марса, особенно такого малоисследованного региона, как Ноахис Терра, чрезвычайно увлекательное. Это среда, которая почти не изменилась за миллиарды лет, настоящая геологическая капсула времени, которая позволяет проследить фундаментальные процессы, которые на Земле давно стерлись", – прокомментировал Адам Лосекут.

Что дальше

Обнаружение доказательств устойчивых осадков и разветвленных речных систем заставляет пересмотреть предположения о ранней атмосфере планеты и ее способности поддерживать воду в жидком состоянии.

Научное сообщество надеется, что дальнейшие миссии и анализ поверхности помогут подтвердить эти данные, а, возможно, и найти больше признаков того, что Марс когда-то был похож на Землю больше, чем мы думали.

Кстати, Марс давно привлекает ученых следами древних водоемов, каналов и дельт. Но ключевой вопрос – куда исчезла вся эта вода, когда планета остыла и превратилась в холодную пустыню – остается открытым. Детали – читайте в материале.

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