Люди стареют двумя большими всплесками: ученые сказали, в каком возрасте

Представление, что процесс старения протекает плавно и равномерно на протяжении всей жизни, оказалось ошибочным с точки зрения современной науки. Исследователи выяснили, что различные системы органов имеют свои собственные временные графики биологических изменений, которые часто взаимодействуют между собой.

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Большинство тканей человеческого организма подвергаются самым стремительным структурным перестройкам в два конкретных возрастных периода, что опровергает концепцию единых биологических часов. Как пишет ScienceAlert, эти открытия способны кардинально изменить подход к медицине долголетия, сосредоточив профилактику на наиболее уязвимых этапах жизни человека.

Революционный анализ патологий с помощью PathStAR

Научная команда под руководством системного биолога Санджу Синхи из Института медицинских открытий Сенфорда Бернема Пребиса в Калифорнии применила инновационный подход к изучению старения. Ученые разработали компьютерную систему PathStAR, которая проанализировала микроскопическую структуру более 25 000 образцов тканей от почти тысячи доноров в возрасте от 21 до 70 лет. Вместо определения хронологического возраста алгоритм оценивал непосредственную физическую архитектуру клеточных изменений в 40 различных типах тканей. Для этого использовались огромные объемы графических данных патологических исследований, которые ранее оставались без внимания научного сообщества.

Преждевременное старение сосудов в 30 лет

Исследование было опубликовано в журнале Nature Aging. Его результаты показали, что сердечно-сосудистая система начинает изменяться одной из первых. Артерии демонстрируют наиболее стремительный период структурной перестройки уже после достижения 30 лет, что совпадает с данными о первичном формировании атеросклеротических бляшек в этом возрасте.

У людей, у которых были зафиксированы ускоренные изменения в артериях, риск развития раннего атеросклероза был значительно выше. Таким образом, хотя третий десяток лет воспринимается как расцвет сил, сосудистая система уже начинает проявлять первые признаки биологического увядания.

Репродуктивная система и ее особенные циклы

Органы репродуктивной системы демонстрируют совершенно иной график структурных изменений. В женском организме матка и влагалище остаются относительно стабильными в молодом возрасте, а наиболее существенные изменения, связанные со снижением уровня эстрогена, происходят около 50 лет в период менопаузы. В то же время ткань яичников демонстрирует уникальный двухфазный паттерн: первый всплеск структурных изменений приходится на период от 35 до 40 лет, а второй – на 55-60 лет.

Двухфазный паттерн старения внутренних органов

Наиболее поразительным открытием стало то, что более половины исследованных тканей повторяют двухфазный ритм яичников. Ускоренные структурные изменения наблюдаются преимущественно в возрастных интервалах 30-40 и 50-60 лет. Такой двухэтапный процесс присущ органам, которые, на первый взгляд, не связаны с репродукцией:

желудочно-кишечному тракту (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник);

Мужской половой системе (простата и яички).

Поскольку большинство органов стареют синхронно с яичниками, ученые предполагают, что именно они выполняют роль своеобразного "кардиостимулятора" для всего организма. Главным связующим звеном в этом процессе являются гормоны, которые распространяются по организму и влияют на различные системы. В частности, резкое снижение гормональных сигналов в пищеварительном тракте объясняется наличием эстрогеновых рецепторов в кишечнике, которые отвечают за поддержание слизистого барьера.

Общие признаки старения

Несмотря на различия между органами, ускоренное структурное старение имеет общие биологические маркеры:

Повышение уровня системного воспаления;

Снижение выработки клеточной энергии;

Снижение скорости регенерации клеток;

Сбои в системах внутриклеточного контроля качества.

Понимание того, что организм стареет не равномерно, а двумя большими волнами, позволяет разрабатывать точечные терапевтические решения. Воздействуя на репродуктивную систему и поддерживая органы в критические периоды в 30 и 50 лет, медицина сможет существенно продлить период полноценной и здоровой жизни человека.

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