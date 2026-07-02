Учёные назвали возраст, с которого начинается старение: это может удивить

Физический спад организма начинается примерно с 35 лет. Однако регулярная физическая активность даже в зрелом возрасте помогает частично замедлить этот процесс.

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К такому выводу в рамках Шведского исследования физической активности и физической формы (SPAF) пришли специалисты. Как сообщает ScienceDaily , исследование длилось 47 лет.

В рамках проекта ученые наблюдали за несколькими сотнями случайно отобранных мужчин и женщин в Швеции, которым в начале исследования было от 16 до 63 лет. В течение 47 лет они неоднократно оценивали физическую форму, мышечную силу и выносливость одних и тех же участников.

Авторы отмечают, что в отличие от большинства предыдущих исследований, в которых сравнивались разные возрастные группы, проект SPAF позволил проследить изменения в организме одних и тех же людей на протяжении десятилетий. Такой подход помог получить более четкое представление о том, как меняются физические возможности во взрослом возрасте и в процессе старения.

По результатам наблюдений, снижение физической работоспособности начинается уже после 35 лет независимо от уровня физической подготовки человека. В дальнейшем этот процесс постепенно усиливается с возрастом. Исследователи также установили, что мышечная сила, выносливость и общая физическая форма демонстрируют схожую тенденцию к постепенному снижению.

В то же время исследование подтвердило, что физические упражнения остаются эффективными независимо от возраста. Участники, которые начали регулярно заниматься физической активностью уже в зрелом возрасте, улучшили свои физические возможности на 5–10%.

Главная авторка исследования, преподавательница кафедры лабораторной медицины Мария Вестерсталь отметила, что начать больше двигаться никогда не поздно. По её словам, физическая активность способна замедлить снижение работоспособности, хотя полностью остановить этот процесс она не может.

Ученые планируют продолжить наблюдение за участниками исследования. Следующеетестирование состоится, когда им исполнится 68 лет. Исследователи надеются выяснить, как образ жизни, состояние здоровья и биологические процессы влияют на изменение физической работоспособности человека на протяжении жизни.

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