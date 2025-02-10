Луна и Марс устроили 'свидание' на ночном небе. Фото и видео

В воскресенье, 9 февраля, на вечернем небе прошло свидание двух космических объектов. В 21:40 по Киеву Марс (-0,8m) и Луна (92%) оказались в 0,4° друг от друга.

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Этот яркий тандем можно поместить в одно поле зрения бинокля или малого телескопа. Однако эти два объекта настолько яркие, что они были прекрасно видны и невооруженным глазом над южным горизонтом в созвездии Близнецов, пишет Space.com.

Уже через два дня Луна будет полной, поэтому ее нынешняя яркость стала прекрасным путеводителем, чтобы увидеть Марс на ночном небе вчера вечером.

Для ориентации астрономы также советовали искать созвездие Близнецов, в рамках которого и состоялась астровстреча. Кастор и Поллукс, две звезды, в честь которых названы созвездия, сияли слева от Луны и Марса.

Условия для наблюдений были благоприятными для Украины и всей Европы, ведь небо было практически безоблачным. По словам астрономов, наблюдать за парой можно было с вечера четыре часа утра.

Интересно, что в некоторых уголках Земли Марс фактически исчез за Луной, прежде чем снова появится на другой стороне. Этот называется "оккультация" от латинского слова "occultare", что означает скрывать или скрывать.

По словам астрономов, из-за того, что Луна находится очень близко к Земле по отношению к Марсу, лишь определенные части света смогли наблюдать полное омрачение. По данным In-the-Sky.org, "оккультация" могли увидеть из северо-восточной Канады, Гренландии, центрального Китая.

Хотя на самом деле Луна с Марсом совсем не встречалась, это иллюзия, которая создается с Земли, говорят ученые. Расстояние между этими небесными объектами составляет 109 миллионов км.

Ранее OBOZ.UA писал, как Волчья Луна "съела" Марс.

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