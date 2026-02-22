Лают как собаки: где живут уникальные барханные коты

Если вы когда-то общались с действительно ласковой собакой, вы могли мысленно сравнивать ее с лающим котом. Ирония заключается в том, что в природе действительно существуют представители семейства кошачьих, которые умеют издавать звуки, похожие на лай.

Обычно среди всех кошачьих больше всего внимания привлекают к себе львы, тигры, леопарды и другие крупные хищники. Но издание IFL Science указывает, что на самом деле в дикой природе существует немало мелких пушистых усачей, которые тщательно прячутся и лишь изредка попадаются людям на глаза. Один из таких удивительных видов, о которых мы знаем несправедливо мало – это барханный кот.

Существо это довольно миниатюрное – даже меньше вашего домашнего Мурчика. Длина тела барханного кота составляет примерно от 45 до 60 сантиметров, еще 28-35 сантиметров добавляет длинный гибкий хвост. Весят эти хрупкие создания всего от 1 до 3 килограммов.

Хоть они и маленькие, выживать в экстремальных природных условиях барханные коты умеют просто безупречно. Они ведут преимущественно ночной образ жизни и охотятся, полагаясь на свой чрезвычайно острый слух, позволяющий уловить малейший шорох добычи. Кстати, это единственный вид кошачьих, который обитает исключительно в пустынях. Они предпочитают песчаные местности, где можно поймать мелких грызунов: игольчатых мышей, песчанок и тушканчиков. Также они не прочь полакомиться птичками, зайчатами, а иногда и рептилиями. Барханные коты, которые живут в Сахаре, охотятся даже на песчаных гадюк. Кстати, есть у этих милых хищников интересная привычка – они иногда закапывают добычу в песок, чтобы вернуться к ней позже.

По образу жизни барханные коты преимущественно одиночки. Встречаются они в основном для размножения. Когда наступает время привести потомство в мир, они издают специфический брачный призыв, чем-то напоминающий лай собаки или крик тюленя. Острый слух позволяет им слышать этот звук на большом расстоянии и находить друг друга среди необозримых пустынных просторов.

Ареал обитания барханного кота довольно фрагментарен. Хотя существуют упоминания об особях, которых встречали в Северной Америке и частях Азии, получить реальное представление об их общем распространении довольно сложно. Точно известно лишь то, что они любят настоящие пустыни – от песков Марокко через Аравийский полуостров и до таких стран, как Пакистан, Казахстан и Сирия.

Эти коты – искусные копатели: они сами обустраивают себе норы и ловко выгребают добычу из песка. Подошвы их лап покрыты длинным густым мехом, который защищает подушечки от раскаленного пустынного грунта. Благодаря этому они также практически не оставляют следов, что делает этих неуловимых хищников чрезвычайно сложными объектами для изучения и отслеживания учеными.

Если вам понравился такой малыш и вы подумали о том, чтобы завести его в качестве домашнего животного, должны вас разочаровать: одомашнивание барханных котов практически невозможно и ко всему еще и негуманно. Это дикие, пустынные животные, которые являются одиночками, требуют огромной территории, специфического рациона и сухих условий, что абсолютно несовместимо с домашним содержанием. Попытки приручения барханных котов были, но они приводили животных к тяжелому стрессу, болезням и побуждали к проявлениям агрессии. Даже рожденные в неволе, они все равно сохраняют все хищные инстинкты. Вдобавок их приобретение в большинстве стран мира является незаконным.

