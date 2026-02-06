Когда-то был мифом на Полесье: в Чернобыльскую зону вернулся жить пушистый хищник. Фото

Специалисты Чернобыльской зоны уверенно заявляют, что животное, которое когда-то было мифом для Полесья, вернулось в старые места обитания. Популяция рыси, а речь идет именно о ней, является постоянной в этой части Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Когда-то рысь на Полесье была мифом: вроде где-то есть, но никто не видел. А сегодня Чернобыльский заповедник с гордостью может похвастаться новыми фотографиями этого пушистого хищника с характерными кистями на ушах", – говорится в сообщении.

Ученые, исследующие Чернобыльскую зону, уверены, что рысь не просто вернулась на Полесье, а ее популяция на заповедной территории является постоянной. И это подтверждают не только фотоловушки, которые довольно часто фиксируют этих хищников, но и свежие следы на снегу, которые специалисты регулярно отмечают во время обследований.

Рысь – род хищных млекопитающих из семейства котовых. Род включает 4 современных вида, распространенных в Евразии и Северной Америке. Эти животные характеризуются тем, что их уши увенчаны пучком черных волос, а тела с коротким хвостом и длинными ногами. Рыси имеют 28 зубов вместо обычных 30 зубов у других членов семейства котовых.

