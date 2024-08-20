'Ковер' на дне океана: ученые наткнулись на тысячи спящих акул

Ученые заметили тысячи акул, дремлющих на дне океана. Эта находка смутила экспертов, поскольку они не могут объяснить, почему здесь только самки.

Видео дня

Ранее ученые уже видели их в этом месте шесть лет назад – во время первого исследования морского парка Бигль в Бассовом проливе у побережья Виктории, Австралия. Этот вид акул называется Порт-Джексоны, они известны своим несколько причудливым видом, с двумя заметными хребтами, проходящими от их тупых носов к затылкам, пишет The Sun.

Эти акулы могут произрастать примерно до 1,65 метра в длину. Они ведут ночной образ жизни, поэтому, как правило, спят днем, а ночью охотятся на кальмаров, осьминогов и ракообразных. В отличие от многих других видов акул, акулы Порт-Джексона не считаются видами, которым грозит исчезновение.

Теперь таинственное сонное собрание акул Порт-Джексона было снова найдено с помощью подводного робота на борту научно-исследовательского судна Южно-Австралийского научно-исследовательского института (SARDI).

Доктор Джакумо Монк из Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании сказал, что акулы были плотно скучены, как ковер, расстеленный на морском дне.

"Мы надеялись снова увидеть акул во время этого исследования. Но наткнуться на них дважды в парке площадью 3000 квадратных метров – это все равно, что найти иглу в стоге сена", – объяснил руководитель путешествия.

Поэтому когда ученые пересекли подъем рифа и увидели акул, дремлющих на глубине 65 метров под судном почти в том самом месте, где они были шесть лет назад, они были поражены.

Известно, что акулы Порт-Джексона спариваются в конце зимы – у них есть характерная спиральная оболочка яйца, которую они откладывают на рифы для защиты. Однако ученые не могут объяснить, почему здесь находятся только самки. Они предполагают, что, возможно, они идут сюда, чтобы подготовиться, прежде чем перейти к местам, где они обычно откладывают свои яйца.

"У нас теперь больше вопросов, чем ответов, но мы знаем, что самцы и самки этого вида часто живут отдельно, за исключением спаривания", – говорит доктор Монк.

"Мы точно не знаем, почему здесь только самки. Возможно, они лакомятся местным деликатесом – морскими расческами – перед долгим путешествием на север, чтобы отложить яйца. Однако то, что мы снова на них натолкнулись, говорит о том, что эта территория для них важна", – добавляет ученый.

Акулы Порт-Джексона не представляют угрозы для людей. Даже в очень редких случаях они все-таки кусаются, самое худшее, что случается – это синяк и разорванный гидрокостюм.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые сняли на видео момент столкновения лодки с одной из самых больших акул мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!