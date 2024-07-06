Над Турцией пролетел метеорит зеленого цвета: ученые объяснили причину. Видео

В ночь с пятницы на субботу, 6 июля, в небе над Турцией пролетел яркий зеленый метеорит. Его видели жители столицы страны Анкары, а также в Стамбуле, Бурсе и других населенных пунктах.

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Соответстующие кадры очевидцы публиковали в социальных сетях. Турецкое космическое агентство в соцсети Х отметило, что небесное тело, падение которого видели в разных уголках страны, вызвало ажиотаж.

Там объяснили, что цвет свечения, с которым метеор входит в атмосферу Земли, зависит от нескольких факторов: химического состава метеора, его скорости и газов, присутствующих в земной атмосфере.

Зеленые метеориты не являются редкостью – их цвет обусловлен горением магния. Одним из видов метеоритов, содержащих магний, являются палласиты, содержащие крупные оливково-зеленые кристаллы, которые являются формой магниево-железистого силиката, называемого оливином.

"Натрий может создавать яркий оранжево-желтый цвет, магний может создавать зеленый или синий оттенки, а ионизированный кальций (Ca+) может создавать фиолетовый цвет. Эти элементы, обнаруженные в метеоре, являются важным фактором в формировании цветов, наблюдаемых при входе в атмосферу", – сообщает Турецкое космическое агентство.

Напомним, что в прошлом году в Турции наблюдали за падением по меньшей мере двух метеоритов. Первый такой случай имел место 7 августа, а второй уже меньше чем через месяц – 2 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая в небе над Днепропетровщиной и Харьковщиной увидели яркую голубую вспышку. Наблюдать за этим явлением могли жители еще ряда соседних областей.

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