Япония запустила усовершенствованный спутник наблюдения Земли на новой флагманской ракете H3: какова его главная цель. Фото и видео

Новая японская ракета H3 успешно вывела на орбиту спутник Advanced Land Observation Satellite (или просто ALOS-4), цель которого – наблюдение Земли, сбор данных для реагирования на катастрофы и создание карт. Обновленный спутник также способен контролировать военную деятельность, например запуски ракет с помощью инфракрасного датчика.

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Ракета H3 была запущена 1 июля 2024 из космического центра Танегасима на юго-западном японском острове. По сообщению Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA, через 16 минут после запуска ракета выпустила свой полезный груз, как было запланировано, пишет AР.

Запуск двухступенчатой водородной ракеты H3 планировался на воскресенье, 30 июня, но был перенесен из-за плохой погоды. Японцы готовились к этому событию в течение 10 лет, чтобы все произошло без сбоев.

Ведь во время первого полета H3, состоявшегося 7 марта 2023 года, вторая ступень ракеты не смогла вспыхнуть. Это заставило JAXA уничтожить ракету и ее оптический спутник ALOS-3.

Второй запуск японской ракеты – 17 февраля 2023 года был уже успешным.

Во время третьего полета H3 удалось вывести на солнечно-синхронную орбиту трехтонный спутник ALOS-4, стоимость разработки которого достигла 200 миллионов долларов.

ALOS-4 является преемником текущего ALOS-2 и может наблюдать гораздо более широкую территорию. Теперь Япония будет работать обоими.

К марту 2025 года Япония планирует запустить не менее пяти ракет – три H3 и две H2A. Ракета H2A является основной японской ракетой-носителем с 2001 года и должна быть выведена из строя в 2024 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Китае разгонный блок ракеты неконтролируемо упал после успешного запуска.

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