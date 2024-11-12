Самая удивительная планета Солнечной системы: ученые разгадали тайну Урана спустя 38 лет

Уран часто называют самой удивительной планетой нашей Солнечной системы. Но новое исследование показывает, что газовый гигант действительно может быть не таким странным, как считали ученые.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) говорят, что тайны вокруг Урана могли быть результатом чрезвычайно мощной солнечной бури, которая произошла именно тогда, когда космический аппарат Вояджер-2 посетил планету 38 лет назад. Основываясь на полученных результатах, эксперты призывают к повторной миссии на Уран, чтобы выяснить поведение планеты во время нормальной погоды, пишет DailyMail.

В январе 1986 года "Вояджер-2" пролетел мимо Урана. Этот зонд NASA стал первым и пока единственным космическим аппаратом, исследовавшим эту планету.

"Почти все, что мы знаем об Уране, базируется только на пролете "Вояджера-2". Новое исследование показывает, что много странного из поведения планеты можно объяснить масштабом космической погоды, которая произошла во время этого визита", – сказал соавтор исследования доктор Уильям Данн.

Ученые отмечают, что при интенсивном солнечном ветре наблюдение за Ураном привели к ложным выводам, особенно по поводу магнитного поля планеты, пишет Reuters.

Солнечный ветер – это высокоскоростной поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, объясняют ученые.

Исследователи обнаружили, что "Вояджер-2" встретился с Ураном только через несколько дней после того, как солнечный ветер раздавил его магнитосферу – защитный магнитный пузырь планеты – примерно на 20% обычного объема.

"Мы бы наблюдали гораздо большую магнитосферу, если бы космическое устройство NASA прибыло на неделю раньше", – отметил физик космической плазмы Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые предполагают, что магнитосфера Урана похожа на магнитосферу Юпитера, Сатурна, Нептуна и других планет-гигантов Солнечной системы.

Наблюдение "Вояджера-2" оставило ложное представление о том, что магнитосфера Урана не имеет плазмы, однако имеет чрезвычайно интенсивные пояса высокоэнергетических электронов.

Данные космического зонда также показали, что два крупнейших спутника Урана – Титания и Оберон – часто вращаются вне магнитосферы. Но новое исследование указывает на то, что они, как правило, остаются внутри защитного пузыря, что облегчает ученым магнитное обнаружение потенциальных подповерхностных океанов.

Ученые стремятся узнать, имеют ли подземные океаны на спутниках вне Солнечной системы условия, пригодные для поддержания жизни. Именно с этой целью 14 октября NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера – Европе.

Ученые обсуждают предстоящую миссию в Уран. "Эта миссия имеет решающее значение для понимания не только планеты и магнитосферы, но и ее атмосферы, колец и спутников", – подытожил физик Джейми Ясински.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический аппарат NASA отправился к ледяному спутнику Юпитера в поисках жизни.

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