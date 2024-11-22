Космический аппарат Solar Orbiter произвел самые четкие виды Солнца. Фото

Космический аппарат Solar Orbiter, запущенный в 2020 году в рамках совместной миссии ESA и NASA, сделал самые четкие изображения поверхности Солнца. Фото с высоким разрешением показывают новые виды нашей раскаленной звезды.

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Европейское космическое агентство (ESA) поделилось четырьмя новыми изображениями, сделанными космическим аппаратом в марте прошлого года, когда зонд был примерно в 74 миллионах километров от Солнца. На этих фотографиях подробно изображена динамическая и зернистая поверхность звезды, известная как фотосфера – слой, излучающий солнечный свет, который люди видят, пишет Space.com.

Один из шести инструментов на борту Solar Orbiter – поляриметрическое и гелиосейсмическое устройство (PHI) сделало изображение гранул на поверхности Солнца, которые являются большими турбулентными клетками плазмы, каждая из которых охватывает примерно 1000 километров, говорят ученые.

Космический аппарат также сделал изображение, где есть новая карта магнитных полей Солнца. По словам ученых, это показывает, что магнитные поля особенно сильны и сосредоточены в областях солнечных пятен.

"Магнитное поле Солнца является ключевым для понимания динамичной природы нашей родной звезды от самых маленьких до самых больших масштабов", – сказал научный сотрудник проекта ESA для Solar Orbiter Даниэль Мюллер.

Другая новая карта, которая называется тахограммой, показывает скорость и направление, в котором движется материал на Солнце, объясняют эксперты. На изображении синие области двигаются к Solar Orbiter, а красные области удаляются, что указывает на вращение Солнца вокруг оси.

По данным ESA, сейчас Solar Orbiter сейчас находится на расстоянии около 120 миллионов километров от Солнца сразу за орбитой Венеры. Космический корабль в сотрудничестве с солнечным зондом NASA Parker Solar Probe недавно предложил новые ключи к давней тайне о том, как солнечный ветер нагревается и разгоняется до невероятных скоростей в космосе.

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