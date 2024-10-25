Революционный спутник NOAA снял мощную вспышку на Солнце: ученые ошеломлены. Фото и видео

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) поделилось изображениями, сделанными первым в мире действующим космическим коронографом (CCOR-1). Компактный аппарат установлен на новом геостационарном спутнике NOAA GOES-19.

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Мощный солнечный телескоп зафиксировал впечатляющую вспышку на Солнце. Ученые ошеломлены возможностями нового космического аппарата, пишет Space.com.

CCOR-1 начал свою миссию по наблюдению за солнечной короной – слабым внешним слоем солнечной атмосферы – 19 сентября. По словам ученых, телескоп использует оккультный диск, видимый в виде темно-синего круга на изображениях, чтобы блокировать свет от Солнца.

Эксперты отмечают, что CCOR-1 осуществил значительный прогресс в мониторинге космической погоды. По сравнению с наземными приборами космические коронографы не имеют дело с земной атмосферой, которая может рассеивать свет и влиять на четкость наблюдений. То есть CCOR-1 имеет непрерывный обзор солнечной короны.

По словам ученых, новый телескоп создан для фотографирования солнечной короны каждые 15 минут. Этот аппарат способен предупредить о выбросах корональной массы (CME) – больших выбросах плазмы и магнитных полей от Солнца – которые могут спровоцировать геомагнитные бури на Земле.

Используя новый инструмент, CCOR-1 недавно зафиксировал вспышку CME. Видео с коронографа показывает "четко определенный" взрыв, исходящий из восточного края Солнца.

"Солнце ослепляет яркими радиальными структурами, вдоль которых солнечная плазма неуклонно движется наружу. Взрывы CME сгибают и иногда нарушают потоковую плазму, пролетая мимо нее со скоростью от сотен до тысяч километров в секунду", – говорится в заявлении представителей NOAA.

К счастью, этот CME был направлен не в сторону нашей планеты, говорят исследователи. Когда солнечный шторм направлен на Землю, он может нарушить магнитное поле планеты, что приведет к перебоям в электроснабжении и связи, а также создаст больший риск для астронавтов на космической станции. Улучшенный мониторинг солнечной короны позволит ученым лучше предсказать влияние CME.

NOAA планирует запустить дополнительные коронографы для мониторинга Солнца по космосу в рамках инициатив организации Weather Follow-On и Space Weather Next.

Ранее OBOZ.UA писал, что пик активности Солнца в разгаре.

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