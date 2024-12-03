'Космические светлячки': астронавт NASA поделился фантастическим видом из МКС

Американский астронавт и инженер-химик Дональд Рой Петтит поделился завораживающим видео из космоса, на котором зафиксированы спутники Starlinks.

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Они мгновенно загораются солнечным светом и чем-то напомнят светлячков. Видео астронавт NASA опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Космические светлячки. На самом деле это спутники Starlinks, которые мгновенно загораются солнечным светом от своей солнечной батареи, когда она ориентирована на наблюдение", – подписал он пост.

В комментариях читатели выражают восторг увиденному, а также один из пользователей спросил у Петтита снято ли это в реальном времени, видео ли ускорено, а другой задумался над тем, думали ли мы когда-то, что искусственные "светлячки" будут летать в космосе, а мы сможем это наблюдать?

Недавно мы сообщали, что астронавты NASA с борта Международной космической станции (МКС) сфотографировали появляющуюся раз в 80 тысяч лет комету C/2023 A3. Ее удалось зафиксировать на фоне полярного сияния, а также словить хвост этой яркой "звезды".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что астронавт NASA создал на МКС "планету, похожую на Юпитер", используя воду и пищевые красители.

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