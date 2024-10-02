Невероятный момент! Появляющуюся раз в 80 тысяч лет комету сняли на фото из космоса

Астронавты NASA с борта Международной космической станции (МКС) сфотографировали комету C/2023 A3, также известную как Цучиньшань-Атлас, которая сейчас пролетает над Землей. Комету, которая появляется раз в 80 тысяч лет, удалось зафиксировать на фоне полярного сияния, а также уловить хвост этой яркой звезды.

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Невероятными фотографиями Цучиньшань-АТЛАС астронавты поделились на своей странице в сети X. Хвостатую путешественницу, мчащуюся со скоростью 70 км/с, можно наблюдать и с Земли невооруженным глазом в течение двух смотровых окон, первое из которых заканчивается сегодня, 2 октября, а второе начнется с 13 октября.

Астронавты NASA Мэтью Доминик и Дон Петит, сейчас находящиеся на Международной космической станции, являются упорными астрофотографами. Посредством орбитальной геометрии и математики они рассчитывают интересные астрономические явления и фиксируют их из купола.

Так им удалось зафиксировать комету C/2023 A3, которая только показалась на околоземной орбите.

"Это совершенно потрясающе видеть комету с орбиты", – написал Мэтью Доминик в сообщении на платформе X.

Позже, астронавты сняли Цучиньшань-АТЛАС уже с другого ракурса, когда у нее уже хорошо просматривался хвост. "Ого, у кометы C/2023-A3 отрастает длинный хвост!" – подчеркнул под опубликованным фото Дон Петит.

Космический камень происходит из Облака Оорта, гигантской оболочки вокруг нашей Солнечной системы, содержащей миллионы комет и других ледяных обломков, пишет TheSun.

Цучиньшань-атлас характеризует длинный хвост из пыли и льда. И именно этот хвост делает комету более заметной для наблюдения, особенно во время пика яркости.

Украинцы также имеют шанс увидеть "комету века" C/2023 A3, которая максимально приблизится к Земле 13-15 октября.

Ранее OBOZ.UA писал, украинцы в октябре смогут увидеть два звездопада и "комету века".

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