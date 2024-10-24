Астронавт NASA создал на МКС 'планету, похожую на Юпитер', используя воду и пищевые красители. Фото

Астронавт NASA Дон Петтит на Международной космической станции (МКС) создал "планету, похожую на Юпитер". Используя воду и пищевые красители, он сумел слепить невероятно сияющий разноцветный шар.

Видео дня

О своем произведении Петтит написал на своей странице в сети X. Астронавт подчеркнул, что готов продолжать экспериментировать в свободное от работы время на МКС, пишет Space.com.

Дон Петтит часто делится в сети своими яркими фото, сделанными из купола космической станции. Однако на этот раз астронавт решил удивить читателей чем-нибудь новеньким.

"Поскольку приближается Хэллоуин, я собираюсь сделать еще и фонарь Джека", – написал Петтит в своем посту на Х.

Астронавты, долго находящиеся в космосе, пытаются найти хоть какие-нибудь развлечения вокруг. Кстати, капли воды – популярные игровые элементы на МКС, ведь они образуют сферы вместо капель. Так как орбитальный комплекс находится в неизменном свободном падении, астронавты ощущают микрогравитацию, и все вокруг, включая воду, плавает, говорят специалисты.

Ранее OBOZ.UA писал, что первая в мире частная космическая станция, которая будет похожа на роскошную гостиницу, предложит своим гостям тренажерный зал, комнаты для развлечений и пуховое одеяло для сна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!