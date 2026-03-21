Количество детей влияет на продолжительность жизни? Ученые озвучили выводы

Елена Былим
Новое научное исследование подняло вопрос, который давно интересует как ученых, так и общество: влияет ли количество детей на продолжительность жизни. Команда исследователей из Хельсинкского университета проанализировала большие массивы данных, чтобы найти возможные закономерности.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Полученные результаты оказались неоднозначными и местами неожиданными.

Оказалось, что как отсутствие детей, так и их большое количество могут быть связаны с определенными рисками для здоровья. В то же время ученые отмечают: эти выводы не стоит воспринимать как прямую рекомендацию для личных решений, пишет ScienceAlert.

Что показало исследование

Работа базируется на анализе данных более 14 тысяч женщин-близнецов. Такой подход позволил минимизировать влияние генетических факторов и получить более точные результаты. Отдельно часть участниц исследовали на наличие маркеров биологического старения.

Участниц разделили на группы в зависимости от количества детей и возраста, в котором они рожали. Выяснилось, что худшие показатели здоровья наблюдались у женщин, которые не имели детей, а также у тех, кто родил больше всего — в среднем около семи. В этих группах чаще фиксировали ускоренное биологическое старение и высокие риски смертности.

Зато лучшие показатели обнаружили у женщин с умеренным количеством детей — примерно двое или трое. Также положительные результаты были у тех, кто рожал в возрасте от 24 до 38 лет. Ранние роды сначала ассоциировались с худшими показателями, однако после учета образа жизни эти различия частично исчезали.

Почему возникает такая связь

Ученые объясняют результаты через призму эволюционной теории, в частности концепции "одноразовой сомы". Она предполагает, что организм распределяет ограниченные ресурсы между размножением и поддержанием собственного здоровья. Если значительная часть энергии тратится на рождение и воспитание детей, это может влиять на процессы восстановления организма.

В то же время эта теория не объясняет, почему отсутствие детей также связано с худшими показателями. Исследователи предполагают, что здесь могут играть роль другие факторы, в частности состояние здоровья или социальные условия, которые не были учтены в исследовании.

Специалисты подчеркивают, что речь идет лишь о статистической связи на уровне большой группы людей, а не о прямом причинно-следственном эффекте. На продолжительность жизни влияет множество факторов — от генетики до образа жизни и уровня медицины. Поэтому результаты следует рассматривать как основу для дальнейших исследований, а не как инструкцию к действию.

Исследователи также отмечают: личные решения относительно отцовства не стоит менять, опираясь только на эти данные. Зато открытие помогает лучше понять сложные биологические процессы и то, как жизненный выбор может оставлять долговременный след в организме человека.

