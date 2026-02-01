Кофе на вынос может быть вредным: ученые сказали, что с ним не так

Утренний кофе на вынос для миллионов людей давно стал частью повседневного ритма жизни. Теплая чашка в руках ассоциируется с комфортом, энергией и началом нового дня. Однако за этой привычкой может скрываться малозаметная, но реальная угроза.

Ученые все чаще обращают внимание на материалы, из которых изготавливают одноразовые стаканчики. Новые исследования показывают: горячие напитки в таких чашках могут содержать микропластик. И именно температура играет ключевую роль в этом процессе.

Что такое микропластик и чем он опасен

Микропластик – это очень мелкие частицы пластика, размер которых варьируется от микроскопических фрагментов до нескольких миллиметров. Они появляются в результате разрушения более крупных пластиковых изделий или выделяются во время их обычного использования. Такие частицы уже обнаруживают в воде, пище и воздухе. Ученые пока не имеют окончательных данных о том, как именно микропластик влияет на организм человека в долгосрочной перспективе. Однако сложность его измерения и риск накопления в тканях вызывают серьезное беспокойство и потребность в дальнейших исследованиях.

Температура имеет решающее значение

При анализе десятков научных работ исследователи выяснили, что именно нагрев является основным фактором высвобождения микропластика из пластиковых контейнеров. Чем горячее жидкость контактирует с поверхностью чашки, тем больше частиц может попасть в напиток.

Интересно, что продолжительность пребывания кофе в стаканчике оказалась менее важной, чем начальная температура. То есть наибольшее влияние происходит в момент, когда горячий напиток впервые касается пластика.

Эксперимент с кофейными стаканчиками

Для проверки результатов в реальных условиях ученые протестировали сотни одноразовых чашек разных типов – как полностью пластиковые, так и бумажные с тонким пластиковым покрытием внутри. Их наполняли напитками разной температуры, и в обоих случаях фиксировали выделение микропластика.

Результаты показали: бумажные стаканчики с подложкой в целом высвобождают меньше частиц, чем полностью пластиковые. В то же время повышение температуры существенно увеличивает количество микропластика, особенно в пластиковых чашках, пишет ScienceAlert.

Почему горячие напитки усугубляют проблему

Исследование поверхности стаканчиков под микроскопом показало, что пластиковые чашки имеют более шероховатую внутреннюю структуру. Под воздействием тепла пластик размягчается, расширяется и со временем начинает разрушаться. В результате микроскопические фрагменты легче отслаиваются и переходят в напиток. Именно это объясняет, почему горячий кофе является более проблемным, чем холодный.

Как уменьшить потенциальный риск

Полностью отказываться от кофе на вынос не обязательно, но стоит изменить подход. Самым безопасным вариантом для горячих напитков остаются многоразовые чашки из металла, стекла или керамики. Если же приходится пользоваться одноразовой посудой, лучше выбирать бумажные стаканчики с внутренним покрытием, ведь они обычно выделяют меньше микропластика.

Также специалисты советуют избегать наливания кипящих напитков в пластиковые контейнеры и, по возможности, давать кофе немного остыть перед тем, как его подадут в чашке.

Понимание того, как температура и материал влияют на качество напитков, помогает не только разрабатывать более безопасные продукты, но и делать более взвешенный выбор в повседневной жизни. Даже такая мелочь, как чашка для кофе, может иметь значение для нашего здоровья – стоит только обратить на это внимание. Между тем OBOZ.UA попутно напоминает, с чем кофе будет вкуснее всего.

